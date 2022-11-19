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Seyir halinde alev alan tır kül oldu

2022-11-19 16:59:55
Seyir halinde alev alan tır kül oldu

Tır yangını, Gaziantep-Şanlıurfa otobanı Nizip mevkiinde meydana geldi.

#1
Foto - Seyir halinde alev alan tır kül oldu

İddiaya göre, balatası ısınan tır alev aldı.

#2
Foto - Seyir halinde alev alan tır kül oldu

Tır şoförü Hakim Durdu aracın alev aldığını görünce kenara çekip İtfaiye ekiplerine haber verdi.

#3
Foto - Seyir halinde alev alan tır kül oldu

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken tır kullanılamaz hale geldi.

#4
Foto - Seyir halinde alev alan tır kül oldu

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

#5
Foto - Seyir halinde alev alan tır kül oldu

Olay yerinden görüntü...

#6
Foto - Seyir halinde alev alan tır kül oldu

Olay yerinden görüntü...

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