Seyahat edecekler dikkat! Tarih verildi! Artık o şehirlere girişler ücretli olacak

Brugnaro, uygulamanın temel amacının kâr sağlamak değil, şehri korumak olduğunu savunarak şunları dile getirdi: "Bu, şehrin güvenliğini sağlamak için bir adımdır." Uygulamanın kontrolü için kent genelinde turnikeler olmayacağını, ancak belirli noktalarda kontrollerin yapılacağını belirtti. Brugnaro, günlük ziyaretçilerin bir ücret ödemesi gerekeceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Venedik'i günübirlik ziyaret edenler, konaklayamayanlar, yani sabah gelip akşam ayrılanlar bir katkıda bulunmak zorundadır. Kişi başı katkı payı ücreti bu yıl 5 avrodur. 14 yaşına kadar olan çocuklar bu ücretten muaf tutulacaktır. Ayrıca Venedik veya Mestre'de, yani Venedik Belediyesi sınırları içinde bulunan otellerde konaklayanlar herhangi bir ücret ödemeyeceklerdir."