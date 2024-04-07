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Seyahat edecekler dikkat! Tarih verildi! Artık o şehirlere girişler ücretli olacak

2024-04-07 11:30:00
Seyahat edecekler dikkat! Tarih verildi! Artık o şehirlere girişler ücretli olacak

Yurt dışına seyahat edecekler dikkat! Artık o şehirlere giriş ücreti alınacak.

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#1
Foto - Seyahat edecekler dikkat! Tarih verildi! Artık o şehirlere girişler ücretli olacak

İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde günlük turist yoğunluğunu kontrol edebilmek amacıyla şehre günübirlik ziyarete gelen turistlerden giriş ücreti alınmasına yönelik uygulama 25 Nisan'da başlayacak. ￼Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Venedik Belediye Meclisinin Eylül 2023'te aldığı karar doğrultusunda bu ay içinde uygulamanın denemesine başlayacaklarını açıkladı. ￼Brugnaro, Roma'daki Yabancı Basın Derneğinde yaptığı tanıtımda, uygulamanın aşırı turist yoğunluğuna karşı deneysel ve caydırıcı bir fikir olduğunu ancak "şehrin kapatılması" anlamına gelmediğini söyledi.

#2
Foto - Seyahat edecekler dikkat! Tarih verildi! Artık o şehirlere girişler ücretli olacak

Brugnaro, uygulamanın temel amacının kâr sağlamak değil, şehri korumak olduğunu savunarak şunları dile getirdi: "Bu, şehrin güvenliğini sağlamak için bir adımdır." Uygulamanın kontrolü için kent genelinde turnikeler olmayacağını, ancak belirli noktalarda kontrollerin yapılacağını belirtti. Brugnaro, günlük ziyaretçilerin bir ücret ödemesi gerekeceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Venedik'i günübirlik ziyaret edenler, konaklayamayanlar, yani sabah gelip akşam ayrılanlar bir katkıda bulunmak zorundadır. Kişi başı katkı payı ücreti bu yıl 5 avrodur. 14 yaşına kadar olan çocuklar bu ücretten muaf tutulacaktır. Ayrıca Venedik veya Mestre'de, yani Venedik Belediyesi sınırları içinde bulunan otellerde konaklayanlar herhangi bir ücret ödemeyeceklerdir."

#3
Foto - Seyahat edecekler dikkat! Tarih verildi! Artık o şehirlere girişler ücretli olacak

Venedik Belediye Meclisi, kentteki turist yoğunluğunu kontrol altına almak amacıyla Eylül 2023'te aldığı kararla hayata geçirdiği "Venedik’e Giriş Ücreti" uygulamasını, bu yılın belirli tatil günlerinde yoğunluk yaşanması beklenen 29 günlük dönemde deneyecek. Venedik'i ziyaret etmek isteyen günlük ziyaretçiler, belirlenen 29 güne denk gelen tarihler için önceden rezervasyon yaparak "Contributo di Accesso a Venezia" (Venedik’e Giriş Ücreti) adı altında belirlenen giriş ücretini ödeyecekler. Ödeme işlemi sonrasında, 5 avroluk (173,76 Türk Lirası) giriş ücretini ödeyen ziyaretçilere akıllı telefonlarına geçiş belgesi özelliğinde bir karekod gönderilecek. Şehirde rastgele gerçekleştirilecek kontrollerde bu karekodun gösterilmesi gerekecek.

#4
Foto - Seyahat edecekler dikkat! Tarih verildi! Artık o şehirlere girişler ücretli olacak

Giriş ücretini ödemeyen ziyaretçiler ise yerel yetkililerin kontrolleri sırasında tespit edildiklerinde, giriş ücretine ek olarak 50 avroluk idari para cezasına çarptırılacak. ￼Venedik Belediyesi sınırları içinde bulunan tesislerde konaklayanlar ile birlikte, Venedik'in bulunduğu Veneto bölgesinde ikamet edenler, 14 yaş altı çocuklar, bakıma muhtaç olanlar, spor müsabakalarına katılanlar, seyahate çıkan lise öğrencileri, güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri gibi belirli gruplar, giriş ücreti ödemekten muaf tutulacak.

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