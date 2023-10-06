Seyahat acenteleri tüm Türkiye'yi uyardı: satın alma için erteleme olabilir! Kötü haber mesajı alabilirsiniz!

Mustafa Kemal Çubuk: Ekim ayında bile çok yüksek talep var TatilBudur Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Çubuk iç pazarın 2023 yılında anlamlı bir büyüme kaydettiğini söyledi. Aslında iç pazarda hiçbir zaman büyüme sorunu olmadığına işaret eden Çubuk “Artan genç nüfus, tatilin ihtiyaç haline dönüşmesi ve tatil alışkanlığının kazanılmasıyla iç pazar bundan sonra da büyümeye devam edecek.” dedi. 2023’te mayıs ayının kötü geçtiğini kaydeden Çubuk, bu ayda iki seçim yapıldığı için insanların tatil planlamadığını anlattı. Çubuk “Temmuz sonuna kadar dış pazarların da performansı zayıftı. Ama iç pazar haziran ve temmuzda kendine ayrılan kapasiteleri zorladı. Ekim ayında bile yüksek bir talep var. Ekim ayında misafirler daha iyi hizmeti daha uygun fiyata alabiliyorlar. Çünkü otelciler maliyetleri haklı olarak yüksek sezona yedirdiler ve arka sezonda fiyatları indirdiler. Havalar iyi gidiyor, otellerde yoğunluk az ve bu nedenle hizmet daha iyi.” ifadelerini kullandı. “2024 fiyatları yüzde 100 oranında arttı” Çubuk, konuşmasının devamında şu noktalara dikkat çekti: Oteller genellikle fiyatlarını temmuz ayına ve o aydaki kura göre belirliyorlar. Ama pratikte iş böyle yürümüyor. İç pazarın fiyatını tüketicinin ödediği döneme göre makul bir şekilde belirlemeyen oteller son dakika iç pazarda doluluk almaya çalışıyor. Doğru iç pazar bir anda otelinizi doldurur ama bu kimseyi tatmin eden bir doluluk olmaz. Bu sene fiyatlar yapılırken, tüketicinin ödediği döneme göre fiyatlama yapılırsa herkes planlamasını çok daha sağlıklı yapacak. Temennim 2024 yılında bunun biraz daha dikkate alınması. Çünkü 2024 yılına da bazı risklerle gireceğiz. 2024 kontratları başladı. Enflasyon kaynaklı olarak çok ciddi bir fiyat artışı oldu. 2023’e göre oda fiyatında yüzde 100 oranında artışı var. Bu sezon belli fiyatın üstündeki tesisler talep sıkıntısı yaşadılar ve sonrasında fiyatları aşağıya çektiler. Bizim verilerimizde ortalama gecelemede bir düşüş yok. Ortalama geceleme Antalya’da aynı, Ege’de çok az bir düşüş var. “Vade farksız taksit olayı bitecek” 2023’e girerken en büyük risk enflasyondu. Fiyat artışı yanımızda taşıdığımız risk faktörü. İkinci risk faktörü sıkılaşma politikası ve bunun tüketicinin kredi maliyetine yansıması. Ben kredi kartında anlamlı bir sıkılaştırma olacağını düşünmüyorum. Direkt kısıtlama olmayacak ama kısıtlama sayılabilecek bir fiyat-maliyet artışlı olacak. Artık vade farksız taksit sunma dönemi bitecek. Bir şekilde bu maliyetlerin içine girmiş olacak. Bunun olumlu tarafı ise erken rezervasyon daha değerli hale gelecek. Seyahat planınızı yapmadığınız her gün size maliyet olarak geri dönecek. Erken rezervasyon çok değerli. Bu sezonda risk faktörlerinden biri de pazarlama maliyetlerindeki artış.”