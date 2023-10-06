Seyahat acenteleri tüm Türkiye'yi uyardı: satın alma için erteleme olabilir! Kötü haber mesajı alabilirsiniz!

İstanbul Turizm Fuarı (İTF) kapsamında jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar moderatörlüğünde düzenlenen‘2023 değerlendirmesi ve 2024 beklentileri’ panelinde TatilBudur Genel Müdürü Yardımcısı Mustafa Kemal Çubuk, Tatil.Com Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, Tatil Sepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, Coral Travel Genel Müdürü Mehmet Kamçı ve Setur Genel Müdür Yardımcısı Koray Küçükyılmaz iç turizmdeki gelişmeleri ve 2024’ü masaya yatırdı. Seyahat acentelerinden otelcilere 2024 uyarısı Ramazan Becer: Lüks oteller misafir kaybetti 2023’ün güzel bir yıl olduğunu belirten Tatil.Com Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, "Geçen sene kasım ayı rekabetin yoğun, dış pazar payının yüksek olduğu bir dönemdi. Avrupa iyi gittiği için otelciler fiyatları yüksekten açtılar. Depremle pazarda bir durgunluk yaşandı. Avrupa ve Rusya beklendiği gibi gitmedi. Fiyatlar euro bazında da yükselince Türkiye fiyat avantajını kaybetmeye başladı. Özellikle lüks oteller misafir kaybetti. Bizdeki lüks otellerde kalanlar aslında zenginler değil orta sınıftı. Bu kategoriyi kaybettik ve bu sene bu ayyuka çıktı.” diye konuştu. İç pazarda ciddi bir dönüş olduğunu ve hareketli bir sezon yaşandığını anlatan Ramazan Becer “Alınması gereken en önemli ders, iç pazarın ne kadar etkili olduğu. Turizmin sağlıklı yürümesi için iç pazarın belli seviyenin altına düşmemesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Daha önce komilikle girdiği otelcilik sektöründe değişik tecrübeler kazandığını ve sonrasında girdiği reklamcılık alanında turizm sektörüyle yakın çalışmaya başladığını kaydeden Becer, “Bir müşteri reklam yapmak için bizi çağırdığında işlerin düzenli yapılmadığını gördük. Ödeme sistemi bağlama, bir yere bit şeyler ekleme derken bir süre sonra çağrı merkezimizi kurarak işin içine iyice girdik. Sonrasında Hollymax’i kurduk. Şunu gördük ki, yeni bir markayı son kullanıcıya kabullendirmek sektöre kabullendirmekten daha kolay. Tatil.com ile görüşmelere başladığımızda gördük ki çok da giderilemeyecek problemleri olan bir şirket değil. 20 yıllık bir online markanın bu noktada olması üzücüydü. Yaklaşık bir senedir Tatil.Com’un sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Misafirlerin ve otellerin alacaklarını çözdük. Bu sene pürü pak olarak markayı ayağa kaldırdık. Tatil.Com’un iç pazarda agresif bir rekabet konumunda olmasını istemiyorum. Dünya ölçeğinde de tedarikçilerle anlaşmalarımızı yapıp sistemimizi ayağa kaldırmaya başladık. Pazarda gördüğüm boşluklar var. onların üzerine gitmek istiyorum.” şeklinde konuştu.