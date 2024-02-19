Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

Süper Lig'de Ankaragücü'nü yenerek tekrardan liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Cimbom, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezon genç yıldız adaylarını kadrosuna katmayı planlayan sarı kırmızılılardan önemli bir hamle geldi. Yönetimin, scout ekibinin önerisi sonrası Manchester United'ın genç yeteneği için devreye girdiği belirtildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)