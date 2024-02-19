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Spor
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Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

2024-02-19 11:56:30
Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

Süper Lig'de Ankaragücü'nü yenerek tekrardan liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Cimbom, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezon genç yıldız adaylarını kadrosuna katmayı planlayan sarı kırmızılılardan önemli bir hamle geldi. Yönetimin, scout ekibinin önerisi sonrası Manchester United'ın genç yeteneği için devreye girdiği belirtildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı.

#2
Foto - Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

Sarı kırmızılılar, zorlu rakibini 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

#3
Foto - Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

Öte yandan sarı kırmızılılarda sezon sonu için de planlamalar yapılmaya devam ediyor.

#4
Foto - Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

Yönetim gelecek dönemde gerçekleştireceği transferler için şimdiden çalışmalara başladı.

#5
Foto - Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

Kadrosunda çok önemli yıldızlar bulunan Cimbom, yeni genç yetenekler keşfetmek için harekete geçti.Yönetim özellikle takımdan ayrılacak futbolcuların yerini genç isimlerle doldurmayı hedefliyor.Mertens'in yerine takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın ise sürpriz bir ismi kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.


#6
Foto - Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

Sarı kırmızılıların, 36 yaşındaki futbolcunun yerini genç bir yetenekle dolduracağı kaydedildi.

#7
Foto - Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

Bunun yanı sıra Galatasaray'ın yeni yıldızının Manchester United'dan olacağı ve teknik direktör Okan Buruk'un da o yıldızı çok beğendiği iddia edildi.

#8
Foto - Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

Galatasaray'ın, yeni sezon için Manchester United forması giyen Shola Shoretire'yi kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi.

#9
Foto - Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

Sarı kırmızılıların 20 yaşındaki futbolcuyu 2 sezonluğuna kiralamayı hedeflediği öne sürüldü.Yönetimin planının; Shoretire'yi hem geliştirmek hem de genç oyuncudan maksimum katkı almak olduğu belirtildi.

#10
Foto - Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

İngiliz ekibinin ise başarılı orta sahayı Galatasaray'a kiralamaya sıcak baktığı aktarıldı.

#11
Foto - Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

Öte yandan Shola Shoretire'nin sarı kırmızılılara gitmeye sıcak baktığı vurgulandı.

#12
Foto - Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

Galatasaray bu transferle birlikte Dries Mertens'in yerini hem yetenekli hem de genç bir yıldızla doldurmuş olacak.

#13
Foto - Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

Shola Shoretire bu sezon Kırmızı Şeytanlar'ın genç takımında forma şansı buldu.

#14
Foto - Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

Shoretire toplam 12 maça çıktı.

#15
Foto - Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

Yetenekli isim bu karşılaşmalarda 9 gol attı. Ayrıca 4 de asist yaptı.

#16
Foto - Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

Shola Shoretire kış transfer döneminde İngiltere 3. Lig ekiplerinden Bolton'a kiralık olarak gitti.

#17
Foto - Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

Sezon sonuna kadar Bolton'da forma giyecek olan Shoretire, haziran ayında Manchester United'a dönecek.

#18
Foto - Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

Genç 10 numaranın güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

#19
Foto - Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

#20
Foto - Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

#21
Foto - Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

#22
Foto - Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

#23
Foto - Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

#24
Foto - Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

#25
Foto - Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

#26
Foto - Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

#27
Foto - Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

#28
Foto - Sevindiren gelişme! Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk hayran kaldı: Yok böyle bir transfer…

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