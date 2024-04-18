2024-04-18 10:44:40 Sessizlik bozuldu, Real Başkanı’ndan açıklama geldi: Sezon sonu kriz fışkıracağına tüm medya şahit olacak! Ancoletti güvenmiyor…
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ikinci maçları dün oynanan Manchester City-Real Madrid ve Bayern Münih-Arsenal maçlarıyla sona erdi. Allianz Arena'da oynanan Bayern Münih-Arsenal maçında tek gol çıkarken, nefesleri kesen maçta Manchester City-Real Madrid karşılaşması penaltılara gitti geceye damga vuran anlar oldu. Öte yandan maç sonunda Arda Güler ile ilgili çarpıcı ayrıntı ortaya çıktı.