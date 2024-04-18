  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'de satış rekorları kıran dondurmada tespit edildi! Marketlerden toplatılıyor: Sakın yemeyin

İşte, Alzheimer riskini sıfırlayan o baharatlar…

Bakan Koca yeni sistemi paylaştı! Hastane randevularında yeni uygulama

Katar’dan beklenmedik Hamas çıkışı! “İstismar ediyorlar” deyip duyurdular: Gözden geçireceğiz

O ilimizde resmen hazine bulundu! Hala keşfedilemeyen kısmı da var: 1 gramını bulan köşeyi dönecek

Sessizlik bozuldu, Real Başkanı’ndan açıklama geldi: Sezon sonu kriz fışkıracağına tüm medya şahit olacak! Ancoletti güvenmiyor…

Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara’nın Yeşilçam film gibi hüzünlü hayat hikayesi

İsmail Kartal herkes dertli deyip tehlikeyi açıkladı: Bu da oldu! Uyarı üstüne uyarı: Öyle bir şey yapacak ki…

Muriqi'den kritik açıklama geldi! Kanarya’dan flaş transfer girişimi mi geliyor? Resmen açıklandı…

Katil İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimininden çekildi! Zırhlı araçlar görüntülendi
Spor
16
Sessizlik bozuldu, Real Başkanı’ndan açıklama geldi: Sezon sonu kriz fışkıracağına tüm medya şahit olacak! Ancoletti güvenmiyor…

2024-04-18 10:44:40
Sessizlik bozuldu, Real Başkanı’ndan açıklama geldi: Sezon sonu kriz fışkıracağına tüm medya şahit olacak! Ancoletti güvenmiyor…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ikinci maçları dün oynanan Manchester City-Real Madrid ve Bayern Münih-Arsenal maçlarıyla sona erdi. Allianz Arena'da oynanan Bayern Münih-Arsenal maçında tek gol çıkarken, nefesleri kesen maçta Manchester City-Real Madrid karşılaşması penaltılara gitti geceye damga vuran anlar oldu. Öte yandan maç sonunda Arda Güler ile ilgili çarpıcı ayrıntı ortaya çıktı.

#1
Foto - Sessizlik bozuldu, Real Başkanı’ndan açıklama geldi: Sezon sonu kriz fışkıracağına tüm medya şahit olacak! Ancoletti güvenmiyor…

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı, dün oynanan 2 karşılaşma sonrasında tamamlandı.

#2
Foto - Sessizlik bozuldu, Real Başkanı’ndan açıklama geldi: Sezon sonu kriz fışkıracağına tüm medya şahit olacak! Ancoletti güvenmiyor…

Son şampiyon Manchester City, 3-3 berabere biten ilk maçın rövanşında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i Etihad Stadı'nda ağırladı.

#3
Foto - Sessizlik bozuldu, Real Başkanı’ndan açıklama geldi: Sezon sonu kriz fışkıracağına tüm medya şahit olacak! Ancoletti güvenmiyor…

Vatan'a göre; Real Madrid, 12. dakikada Rodrygo'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Ev sahibi ekip, 76. dakikada Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne ile skorda yeniden dengeyi sağladı: 1-1. Kalan bölümde başka gol olmayınca uzatma dakikalarına geçildi.

#4
Foto - Sessizlik bozuldu, Real Başkanı’ndan açıklama geldi: Sezon sonu kriz fışkıracağına tüm medya şahit olacak! Ancoletti güvenmiyor…

Uzatmalarda da skorun değişmediği mücadelede rakibine penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayan Real Madrid, adını son 4 takım arasına yazdırdı.

#5
Foto - Sessizlik bozuldu, Real Başkanı’ndan açıklama geldi: Sezon sonu kriz fışkıracağına tüm medya şahit olacak! Ancoletti güvenmiyor…

Manchester City'de Julian Alvarez, Phil Foden ve kaleci Ederson, atışları gole çevirirken, Bernardo Silva ve Mateo Kovacic penaltıdan yararlanamadı.

#6
Foto - Sessizlik bozuldu, Real Başkanı’ndan açıklama geldi: Sezon sonu kriz fışkıracağına tüm medya şahit olacak! Ancoletti güvenmiyor…

Real Madrid'de ise Jude Bellingham, Lucas Vazquez, Nacho ve Antonio Rüdiger penaltı noktasından golle ayrıldı. Konuk takım Real Madrid ise penaltıyı golle sonuçlandıramayan tek isim Luka Modric oldu.

#7
Foto - Sessizlik bozuldu, Real Başkanı’ndan açıklama geldi: Sezon sonu kriz fışkıracağına tüm medya şahit olacak! Ancoletti güvenmiyor…

Eflatun-beyazlılarda mücadeleye yedek başlayan milli futbolcu Arda Güler, forma şansı bulamadı.

#8
Foto - Sessizlik bozuldu, Real Başkanı’ndan açıklama geldi: Sezon sonu kriz fışkıracağına tüm medya şahit olacak! Ancoletti güvenmiyor…

Öte yandan İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid sezon sonunda Arda Güler'i kiralık olarak göndermeye hazırlanıyor. Mundo Deportivo'da yer alan haberde Arda Güler'i isteyen kulüp belli oldu. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler'in olası ayrılığı hakkında konuştu.

#9
Foto - Sessizlik bozuldu, Real Başkanı’ndan açıklama geldi: Sezon sonu kriz fışkıracağına tüm medya şahit olacak! Ancoletti güvenmiyor…

Mundo Deportivo'da yer alan haberde Arda Güler için "Real Madrid'den yaz aylarında ayrılacak en muhtemel isim" olarak bahsedildi. Haberde "Geçen yıl transfer edilen Türk oyuncu, sezonun ilk bölümünde yaşadığı sürekli sakatlıklar nedeniyle bu sezon başrol oynayamadı ve şimdi Ancelotti ona neredeyse hiç güvenmiyor.

#10
Foto - Sessizlik bozuldu, Real Başkanı’ndan açıklama geldi: Sezon sonu kriz fışkıracağına tüm medya şahit olacak! Ancoletti güvenmiyor…

19 yaşındaki Türk oyuncu oynamak istiyor ve birden fazla kez oynamamaktan duyduğu rahatsızlığı gösterdi. Ancelotti ve soyunma odasındaki takım arkadaşları ondan sabırlı olmasını istiyorlar ama o şimdiden gelecek yaz ayrılmayı istemeye karar verdi. Kiralık olarak tabii ki." denildi.

#11
Foto - Sessizlik bozuldu, Real Başkanı’ndan açıklama geldi: Sezon sonu kriz fışkıracağına tüm medya şahit olacak! Ancoletti güvenmiyor…

Haberin detayında Arda Güler'i Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un ve La Liga'dan birkaç takımın istediği bilgisine yer verildi. Mundo Deportivo'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

#12
Foto - Sessizlik bozuldu, Real Başkanı’ndan açıklama geldi: Sezon sonu kriz fışkıracağına tüm medya şahit olacak! Ancoletti güvenmiyor…

"Fabrizio Romano'ya göre Arda Güler sezonun en önemli anında kimsenin dikkatini dağıtmak istemediği için Türk oyuncu şimdilik kulüple görüşme gerçekleştirmedi. Bununla birlikte, sezon sonunda geleceğini görüşmek üzere kulüple bir araya gelmeyi planlıyor.

#13
Foto - Sessizlik bozuldu, Real Başkanı’ndan açıklama geldi: Sezon sonu kriz fışkıracağına tüm medya şahit olacak! Ancoletti güvenmiyor…

Arda Güler Real Madrid'den ayrılırsa teklif sıkıntısı çekmeyecek. Türk takımları onunla ilgileniyor ama aynı zamanda Dortmund gibi Avrupa'nın geri kalanından ve LaLiga'dan da birkaç kulüp genç Türk'ün durumuyla ilgilendiğini gösterdi."

#14
Foto - Sessizlik bozuldu, Real Başkanı’ndan açıklama geldi: Sezon sonu kriz fışkıracağına tüm medya şahit olacak! Ancoletti güvenmiyor…

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler ve yaz aylarında takımdan ayrılması gündeme gelen Modrid ve Ceballos hakkında açıklamalarda bulundu. Defensa Central'de yer alan habere göre Florentino Perez, "Ayrılacak oyuncular ve transfer edilecek isimler sezonu bitirdiğimizde ele alınacak, şimdi zamanı değil..." ifadelerini kullandı.

#15
Foto - Sessizlik bozuldu, Real Başkanı’ndan açıklama geldi: Sezon sonu kriz fışkıracağına tüm medya şahit olacak! Ancoletti güvenmiyor…

Haberde Real Madrid'in Arda Güler'i gelecek sezon düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma kiralamak istiyor. Kulüp şu ana kadar Arda Güler'le resmi bir görüşme gerçekleştirmese de sezonun bitişiyle ayrılık için görüşme yapılacağı iddia edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin, Almanya Başbakanı ile resmen dalga geçti! Bakın karşılamaya kim geldi
Gündem

Çin, Almanya Başbakanı ile resmen dalga geçti! Bakın karşılamaya kim geldi

Almanya Başbakanı Scholz, en uzun yurt dışı ziyaretini bir grup şirket temsilcisiyle birlikte Çin’e yaptı. Görüşmeye dair en büyük detay ise..
Tam isabet! İsrail'e füzelerle saldırdılar: Yaralı işgalci askerler var
Dünya

Tam isabet! İsrail'e füzelerle saldırdılar: Yaralı işgalci askerler var

Gazze'de sivil katliamını sürdüren İsrail'e yönelik Hizbullah tarafından gerçekleştirilen dron ve füze saldırısında 14’ü işgalci asker topla..
Hamas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması!
Dünya

Hamas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze üzerinden Türkiye'de haksız ithamlarla hedefe konurken, Filistin'in özgürlüğü için mücadele eden Ha..
Soylu'dan Fatih Altaylı isimli gazeteciye çok sert yanıt! Asalet yoksunu
Gündem

Soylu'dan Fatih Altaylı isimli gazeteciye çok sert yanıt! Asalet yoksunu

Fatih Altaylı, eski İçişleri Bakanı Soylu'nun "Ben sahaya çıksaydım sonuç böyle olmazdı" dediğini iddia etmişti. Soylu'da Altaylı'ya sert ya..
İranlı yetkililer, Erdoğan'ın ekibiyle birlikte namaza durmadı! Sonrasında Türk yetkililer öyle bir şey yaptı ki...

İranlı yetkililer, Erdoğan'ın ekibiyle birlikte namaza durmadı! Sonrasında Türk yetkililer öyle bir şey yaptı ki...
Destici, Özel'i tebrik etti: Hakkını vermek lazım
Gündem

Destici, Özel'i tebrik etti: Hakkını vermek lazım

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kapılarının açık olduğunu açıklamasına ilişkin de..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23