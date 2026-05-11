Akaryakıtta dev indirimin ardından büyük zam yolda! Tarih verildi, depoları hemen doldurun
Cumartesi günü büyük indirim gören motorine bu gece zam gelecek. Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor. İşte son akaryakıt fiyatları...
İran savaşı ile kapanan Hürmüz Boğazı, petrol fiyatlarını yeniden yukarılara taşırken pompaya da zam getirdi.
Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,71 TL zam gelmesi bekleniyor. Zammın 1,10 TL'sinin pompaya yansıması, kalanının vergiden düşülmesi bekleniyor.
Motorine önceki gün 7,17 TL indirim gelmiş, eşel mobil kapsamında indirimin 5,51 TL'si pompaya yansırken, 1,66 TL'si vergiye eklenmişti. Benzin fiyatlarında bu gece değişim beklenmiyor.
Güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları: İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 63.81 TL, motorin litre fiyatı: 66.25 TL, LPG litre fiyatı 33.89 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 63.67 TL, motorin litre fiyatı: 66.11 TL, LPG litre fiyatı 33.29 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı: 64.78 TL, motorin litre fiyatı: 67.38 TL, LPG litre fiyatı: 33.87 TL İzmir’de benzin litre fiyatı: 65.06 TL, motorin litre fiyatı: 67.65 TL, LPG litre fiyatı: 33.69 TL
