Alarm verildi artık! Aziz Yıldırım harekete geçti: 'Bizim Fenerbahçe'miz'

Aziz Yıldırım seçim için start verdi. Hazırlıklarına başlayan eski başkanın seçim kampanyası ile ilgili billboardları asılmaya başladı. Öte yandan Eski başkan, seçim yarışında taraftara ve kongre üyelerine “BİZİM FENERBAHÇEMİZ...” sloganıyla seslenecek. Afişlerde dikkat çeken en büyük ve en kritik detay ise ‘kupa’ vurgusu oldu.