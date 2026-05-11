Alarm verildi artık! Aziz Yıldırım harekete geçti: 'Bizim Fenerbahçe'miz'
Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım harekete geçti. Yıldırım'ın seçim kampanyası ile ilgili billboardları asılmaya başladı.
Fenerbahçe'de mevcut başkan Sadettin Saran, Galatasaray derbisinde alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından seçim kararı aldıklarını duyurmuştu. 6-7 Haziran tarihlerinde sandığa gidecek ve yeni başkanını seçecek olan sarı-lacivertlilerde başkan adaylarından biri de Aziz Yıldırım olmuştu. Fenerbahçe'nin eski başkanlarından olan Aziz Yıldırım seçim için hazırlıklara başladı.
Aziz Yıldırım seçim için start verdi. Hazırlıklarına başlayan eski başkanın seçim kampanyası ile ilgili billboardları asılmaya başladı. Öte yandan Eski başkan, seçim yarışında taraftara ve kongre üyelerine “BİZİM FENERBAHÇEMİZ...” sloganıyla seslenecek. Afişlerde dikkat çeken en büyük ve en kritik detay ise ‘kupa’ vurgusu oldu.
Fenerbahçe seçim kongresi 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlığa aday olan isimler olarak öne çıkıyor.
