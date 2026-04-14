Sessiz kalp krizi çoğu zaman fark edilmiyor!

KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN 5 KRİTİK ADIM: Sessiz kalp krizi riskini azaltmak ve erken fark etmek için şu adımlar öne çıkıyor: • Düzenli kalp kontrollerini ihmal etmemek • Tansiyon ve kolesterol seviyelerini takip etmek • Diyabet kontrolünü sağlamak • Ani ve açıklanamayan şikayetlerde doktora başvurmak • Sağlıklı beslenme ve aktif yaşam tarzını benimsemek. Kalp krizinin her zaman klasik belirtilerle ortaya çıkmadığını hatırlatan Uzm. Dr. Solakoğlu, “Sessiz ilerleyen kalp krizleri, fark edilmediğinde daha büyük kalp hasarlarına yol açabilir. Bu nedenle risk grubundaki bireylerin daha dikkatli olması gerekir” değerlendirmesinde bulundu. Çamlıca Erdem Hastanesi’nden Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Şenay Solakoğlu, sessiz kalp krizlerine karşı toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini belirterek “Kalp sağlığı düzenli takip gerektirir. Belirti olmasa bile kontrol, hayat kurtaran en önemli adımdır” mesajını paylaştı.