Sessiz kalp krizi çoğu zaman fark edilmiyor!
Kalp krizi çoğu zaman göğüs ağrısı ile ilişkilendirilse de bazı durumlarda hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor.
“Sessiz kalp krizi” olarak tanımlanan bu tablo, kişinin kriz geçirdiğini fark etmeden günlük yaşamına devam etmesine neden olabiliyor. Bu durum özellikle risk grubundaki bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Toplumda yaygın olarak bilinen kalp krizi belirtilerinin her hastada aynı şekilde görülmemesi, tanının gecikmesine neden olabiliyor. Sessiz ilerleyen kalp krizleri çoğu zaman başka sağlık sorunlarıyla karıştırılıyor veya tamamen gözden kaçıyor.
KALP KRİZİ HER ZAMAN GÖĞÜS AĞRISIYLA GELMİYOR: Kalp damarlarında oluşan tıkanıklıklar bazı kişilerde klasik göğüs ağrısı yerine daha hafif ve belirsiz şikayetlerle ortaya çıkabiliyor. Bu durum özellikle diyabet hastalarında ve kadınlarda daha sık görülüyor.
EN BÜYÜK RİSK: FARK EDİLMEDEN KALP HASARI OLUŞMASI: Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Şenay Solakoğlu, sessiz kalp krizinin sinsi bir şekilde ilerlediğini belirterek “Hastalar çoğu zaman ciddi bir sorun yaşadıklarının farkına varmıyor. Hafif yorgunluk, mide rahatsızlığı ya da kısa süreli nefes darlığı gibi belirtiler göz ardı edilebiliyor” dedi. Sessiz kalp krizinin en tehlikeli yönü, kalp kasında hasar oluşturmasına rağmen kişinin bunu fark etmemesi oluyor. Bu durum ilerleyen süreçte kalp yetmezliği gibi ciddi tablolara zemin hazırlayabiliyor. “Belirti olmaması, risk olmadığı anlamına gelmez” diyen Uzm. Dr. Şenay Solakoğlu, fark edilmeyen krizlerin kalp sağlığı üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceğini vurguladı.
SESSİZ KALP KRİZİNDE RİSK HARİTASI: Sessiz kalp krizi bazı gruplarda daha sık görülüyor. Uzm. Dr. Solakoğlu’na göre risk grubunda yer alan kişiler şöyle sıralanıyor: Diyabet hastaları, kadınlar, ileri yaş bireyler, yüksek tansiyon hastaları, kolesterol düzeyi yüksek olan kişiler. “Sinir hasarı nedeniyle özellikle diyabet hastalarında ağrı hissi azalabiliyor” ifadesini kullanan Uzm. Dr. Solakoğlu, bu durumun kalp krizinin fark edilmesini zorlaştırdığını vurguluyor.
YORGUNLUK MU KALP SİNYALİ Mİ: Sessiz kalp krizinde görülen belirtiler çoğu zaman günlük yorgunlukla karıştırılabiliyor. Bu durum erken müdahale şansını azaltıyor. Uzm. Dr. Solakoğlu, dikkat edilmesi gereken belirtileri şöyle sıralıyor: Nedensiz yorgunluk, hafif göğüs sıkışması, nefes darlığı, mide bulantısı veya hazımsızlık hissi, soğuk terleme. Bu belirtilerin tek başına ciddi görünmemesi, hastaların sağlık kuruluşuna başvurmasını geciktirebiliyor.
BU TESTLER SESSİZ KRİZİ ORTAYA ÇIKARABİLİYOR: Sessiz kalp krizlerinin tanısında bazı testler kritik rol oynuyor. EKG (Elektrokardiyografi), Kan Testleri (troponin düzeyi), Efor Testi, BT, Kalp, Kalsiyum Skorlama, BT Anjiyografi, Koroner Arter, 3 Boyutlu Görüntüleme, Koroner Anjiyografi… “Daha önce fark edilmemiş bir kalp krizi, rutin kontroller sırasında ortaya çıkabiliyor” diyen Solakoğlu, düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti.
KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN 5 KRİTİK ADIM: Sessiz kalp krizi riskini azaltmak ve erken fark etmek için şu adımlar öne çıkıyor: • Düzenli kalp kontrollerini ihmal etmemek • Tansiyon ve kolesterol seviyelerini takip etmek • Diyabet kontrolünü sağlamak • Ani ve açıklanamayan şikayetlerde doktora başvurmak • Sağlıklı beslenme ve aktif yaşam tarzını benimsemek. Kalp krizinin her zaman klasik belirtilerle ortaya çıkmadığını hatırlatan Uzm. Dr. Solakoğlu, “Sessiz ilerleyen kalp krizleri, fark edilmediğinde daha büyük kalp hasarlarına yol açabilir. Bu nedenle risk grubundaki bireylerin daha dikkatli olması gerekir” değerlendirmesinde bulundu. Çamlıca Erdem Hastanesi’nden Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Şenay Solakoğlu, sessiz kalp krizlerine karşı toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini belirterek “Kalp sağlığı düzenli takip gerektirir. Belirti olmasa bile kontrol, hayat kurtaran en önemli adımdır” mesajını paylaştı.
