2023-12-27 21:27:42 Ses kısıklığına ve ağız kokusuna çare kebabe otu: Doğanın gizli hazinesi etkili olacak! Böyle geçiriyor
Kebabiye bitkisi ya da Hindistan eriği olarak da bilinen bu şifalı bitki sabit yağ ve uçucu içeriyor. Kilo kaybetmeden solunum yolu hastalıkları, ses kısıklığı hatta ağız kokusu gibi birçok problemin giderilmesi için kullanılır. Özellikle de kebabiye bitkisi ses kısıklığı için önerilmektedir. Karabibere benzer. İlaç olarak kullanmanın yanı sıra baharat olarak da kullanabilirsiniz. Siyasetçiler, şarkıcılar ve öğretmenler tarafından kullanımı yaygındır. Hindistan ve Endonezya’da yetiştirilir.