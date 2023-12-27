Ses kısıklığına ve ağız kokusuna çare kebabe otu: Doğanın gizli hazinesi etkili olacak! Böyle geçiriyor

Kebabe Otunun Ayurvedik Sağlık Faydaları Astım : Birkaç adet kebabe bitkisi alın ve iyice parçalayın. Bir sigara kağıdına sararak günde bir kez sigara şeklinde için. Bronşit : Kebabe bitkisini yakarak dumanını günde bir kez içinize çekin. Saman Nezlesi : Bronşit : Eşit miktarda kebabe otu ve tarçın alın . Onları toz haline getirin. Bir bardak suya bir tutam toz koyun ve 5 dakika bekletin. Her gün için. Öksürük : Her birinden birer tutam, olma üzere kebabe otu ve tarçın tozu alın. Bir bardak suda 2-3 dakika bekletin. Günde bir kez tüketin. Burun tıkanıklığı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir! Burun tıkanıklığına ne iyi gelir? Sağlık Burun tıkanıklığı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir! Burun tıkanıklığına ne iyi gelir?