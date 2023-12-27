  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile
7
Ses kısıklığına ve ağız kokusuna çare kebabe otu: Doğanın gizli hazinesi etkili olacak! Böyle geçiriyor

2023-12-27 21:27:42
Ses kısıklığına ve ağız kokusuna çare kebabe otu: Doğanın gizli hazinesi etkili olacak! Böyle geçiriyor

Kebabiye bitkisi ya da Hindistan eriği olarak da bilinen bu şifalı bitki sabit yağ ve uçucu içeriyor. Kilo kaybetmeden solunum yolu hastalıkları, ses kısıklığı hatta ağız kokusu gibi birçok problemin giderilmesi için kullanılır. Özellikle de kebabiye bitkisi ses kısıklığı için önerilmektedir. Karabibere benzer. İlaç olarak kullanmanın yanı sıra baharat olarak da kullanabilirsiniz. Siyasetçiler, şarkıcılar ve öğretmenler tarafından kullanımı yaygındır. Hindistan ve Endonezya’da yetiştirilir.

#1
Foto - Ses kısıklığına ve ağız kokusuna çare kebabe otu: Doğanın gizli hazinesi etkili olacak! Böyle geçiriyor

Kebabe Ne İçin Kullanılabilir? Faydaları Neler? İştah açar, Karaciğeri temizler, Böbrekteki kum ve taşları eritir, Prostatın büyümesini engeller Grip ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır, Solunum yolu rahatsızlıklarını giderir, Ağız kokusuna son verir, Ses kısıklığına iyi gelir, Bel soğukluğunu tedavi eder, İdrar yolu enfeksiyonunu tedavi eder, Diş etlerini ve dişi kuvvetlendirir, Ağızda oluşan yaraları iyileştirir, Sindirimi kolaylaştırır, Kilo vermek için kullanılır, Gastrit sorunlarına iyi gelir Kronik bronşite bağlı mukusu azaltır.

#2
Foto - Ses kısıklığına ve ağız kokusuna çare kebabe otu: Doğanın gizli hazinesi etkili olacak! Böyle geçiriyor

Kebabe Hangi Hastalıklara İyi Gelir? Kebabe bitkisi, akut farenjit, bel soğukluğu, solunum yolu enfeksiyonu, rinit, bronşit, gastrit ve ülser gibi hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir.

#3
Foto - Ses kısıklığına ve ağız kokusuna çare kebabe otu: Doğanın gizli hazinesi etkili olacak! Böyle geçiriyor

Kebabe Bitkisi Nasıl Kullanılır? Kebabe bitkisinin meyvelerini kurutup toz haline getirdikten sonra dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Çiğnenirse ses kısıklıklarını giderir. Çayını da tüketebilirsiniz. Ezildikten sonra bal ile karıştırılıp tüketilir.

#4
Foto - Ses kısıklığına ve ağız kokusuna çare kebabe otu: Doğanın gizli hazinesi etkili olacak! Böyle geçiriyor

Kebabe Çayı Nasıl Yapılır? Malzemeler; 5 gram kebabe otu 1 bardak su Hazırlanışı; 5 gram kebabe bitkisini, 1 su bardağı su içerisinde 4 dakika boyunca kaynatın ve ardından 1 dakika demlenmesi bekleyin ve ardından için. Kebabe çayı gün boyu en fazla 2 fincan tüketilebilir.

#5
Foto - Ses kısıklığına ve ağız kokusuna çare kebabe otu: Doğanın gizli hazinesi etkili olacak! Böyle geçiriyor

Kebabe Otunun Ayurvedik Sağlık Faydaları Astım : Birkaç adet kebabe bitkisi alın ve iyice parçalayın. Bir sigara kağıdına sararak günde bir kez sigara şeklinde için. Bronşit : Kebabe bitkisini yakarak dumanını günde bir kez içinize çekin. Saman Nezlesi : Bronşit : Eşit miktarda kebabe otu ve tarçın alın . Onları toz haline getirin. Bir bardak suya bir tutam toz koyun ve 5 dakika bekletin. Her gün için. Öksürük : Her birinden birer tutam, olma üzere kebabe otu ve tarçın tozu alın. Bir bardak suda 2-3 dakika bekletin. Günde bir kez tüketin. Burun tıkanıklığı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir! Burun tıkanıklığına ne iyi gelir? Sağlık Burun tıkanıklığı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir! Burun tıkanıklığına ne iyi gelir?

#6
Foto - Ses kısıklığına ve ağız kokusuna çare kebabe otu: Doğanın gizli hazinesi etkili olacak! Böyle geçiriyor

Kebabe Otunun Yan Etkileri Nelerdir? Fazlası kullanıldığı takdirde yan etkilerinin oluşabileceğini unutmamalısınız. Eğer fazla dozda kullanırsanız karaciğerinizi ve diğer organlarınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Olumsuz yan etkilerden kaçınmak için günde maksimum 10 gram dozu aşmaktan kaçının. Yan etkiler baş ağrısı, anksiyete, kusma, idrar yolu tahrişi, böbrek ve mesane ağrısı, ishal ve deri döküntülerini içerebilir.

Rusya'dan Türkiye bombası
Ekonomi

Rusya'dan Türkiye bombası

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulmasına yönelik projede yol haritasının yakın zamanda onaylanaca..
‘Şerefsiz, ahlaksız’a tepki
Gündem

‘Şerefsiz, ahlaksız’a tepki

Milletin değerlerine kin kusan Fatih Altaylı’nın ‘Kahrolsun PKK’ sözleri ile sokakları inleten kişilere “şerefsiz” demesi, Can Ataklı’nın şe..
Başını açtı yine Sözcü'ye yaranamadı!
Medya

Başını açtı yine Sözcü'ye yaranamadı!

Başını açma kararı alan Yazar Ayşe Sucu'nun Sözcü Gazetesi'ndeki yazılarına son verildi.
Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca için tartışmalı karar
Spor

Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca için tartışmalı karar

Hakem Halil Umut Meler'e vahşice saldıran MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca tahliye edildi.
Şehit yakınına
Gündem

Şehit yakınına "it" demişti! Bülent Gürsoy hakkında karar verildi

Terör sözcüsü DEM Partililerin ittifak ortağı CHP'nin, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı döneminde şehit cenazesine gönderdiği çelengi par..
Banka FAST işlemlerinde herkes aman dikkat etsin: yeni yıl öncesi Bankada tamamen değiştirildi! İşte belli oldu
Ekonomi

Banka FAST işlemlerinde herkes aman dikkat etsin: yeni yıl öncesi Bankada tamamen değiştirildi! İşte belli oldu

Bankalar arasında hızlı para transferinde karar verildi! Yeni olanak sağlayan FAST işlemlerinin limiti artırıldı. Bankada 1 TL'si olanları b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23