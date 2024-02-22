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Sergen Yalçın'ın kulakları çınlasın! Olay açıklama! Aboubakar öfkesi büyüyor...

2024-02-22 11:17:49
Sergen Yalçın'ın kulakları çınlasın! Olay açıklama! Aboubakar öfkesi büyüyor...

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenerek moral buldu.

#1
Foto - Sergen Yalçın'ın kulakları çınlasın! Olay açıklama! Aboubakar öfkesi büyüyor...

Siyah-beyazlı tribünler, kadro dışı kaldıktan sonra affedilen ve son bölümde oyuna giren Aboubakar'ı protesto etti.

#2
Foto - Sergen Yalçın'ın kulakları çınlasın! Olay açıklama! Aboubakar öfkesi büyüyor...

Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe, bu konuyu da köşesine taşıdı. İşte Meşe'nin o yazısı...

#3
Foto - Sergen Yalçın'ın kulakları çınlasın! Olay açıklama! Aboubakar öfkesi büyüyor...

"Beşiktaş kazanıyor kazanmasına da iyi oynamıyor, taraftarlar her maç diken üstündeler! Baksanıza Santos bile şikayetçi! Sanırsınız takımın hocası o değil. Kartal kötü oynuyor, bunu cümle alem biliyor. Bu durumu düzeltecek olan sensin Santos, yan yollara sapma, mazeretlere sığınma, çözümler üret! Neyse ki Semih Kılıçsoy gibi bir yetenek var da, onu izlerken keyif alıyoruz. O genç yaşına karşın müthiş bir profesyonel Semih; güçlü, kuvvetli, ceza alanı içinde rakipleriyle boğuşuyor, kendisini yere atmıyor, ayakta kalıyor, yeteneğiyle, fizik gücünü birleştiriyor, sürekli gol peşinde koşuyor, aferin.

#4
Foto - Sergen Yalçın'ın kulakları çınlasın! Olay açıklama! Aboubakar öfkesi büyüyor...

Aboubakar’ı taraftarlar protesto etti. Valla haklılar. Arkadaş bir var, bir yok. Sergen Yalçın’ın kulakları çınlasın, “Onsuz da şampiyon olacağım” demişti, kıssadan hisse!

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