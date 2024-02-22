Sergen Yalçın'ın kulakları çınlasın! Olay açıklama! Aboubakar öfkesi büyüyor...

"Beşiktaş kazanıyor kazanmasına da iyi oynamıyor, taraftarlar her maç diken üstündeler! Baksanıza Santos bile şikayetçi! Sanırsınız takımın hocası o değil. Kartal kötü oynuyor, bunu cümle alem biliyor. Bu durumu düzeltecek olan sensin Santos, yan yollara sapma, mazeretlere sığınma, çözümler üret! Neyse ki Semih Kılıçsoy gibi bir yetenek var da, onu izlerken keyif alıyoruz. O genç yaşına karşın müthiş bir profesyonel Semih; güçlü, kuvvetli, ceza alanı içinde rakipleriyle boğuşuyor, kendisini yere atmıyor, ayakta kalıyor, yeteneğiyle, fizik gücünü birleştiriyor, sürekli gol peşinde koşuyor, aferin.