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Spor
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Sergen Yalçın'dan Montella'ya füze! "Aynı klasmanda değiliz"

2024-06-24 09:22:52
Sergen Yalçın'dan Montella'ya füze! "Aynı klasmanda değiliz"

A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu ikinci maçına Portekiz karşısında çıktı.

#1
Foto - Sergen Yalçın'dan Montella'ya füze! "Aynı klasmanda değiliz"

21. dakikada Bernardo Silva takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Savunmamızdan seken topu önünde bulan Bernardo Silva'nın vuruşu köşeden ağlara gitti.

#2
Foto - Sergen Yalçın'dan Montella'ya füze! "Aynı klasmanda değiliz"

29. dakikada savunmamızda Samet Akaydin ve Altay Bayındır arasındaki anlaşmazlık sonucu Portekiz farkı ikiye çıkarttı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

#3
Foto - Sergen Yalçın'dan Montella'ya füze! "Aynı klasmanda değiliz"

56. dakikada Bruno Fernandes sol çaprazdan bulduğu golle farkı üçe çıkardı. Böylece mücadele 3-0'lık Portekiz galibiyetiyle sonuçlandı.

#4
Foto - Sergen Yalçın'dan Montella'ya füze! "Aynı klasmanda değiliz"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın sonuna kadar Kafa Sports YouTube kanalında olan ve Candaş Tolga Işık ile program yapan Sergen Yalçın, çarpıcı açıklamalara imza attı.

#5
Foto - Sergen Yalçın'dan Montella'ya füze! "Aynı klasmanda değiliz"

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Yalçın, teknik direktör Vincenzo Montella'nın kendi klasmanında olmadığını ifade etti.

#6
Foto - Sergen Yalçın'dan Montella'ya füze! "Aynı klasmanda değiliz"

51 yaşındaki isim, şu ifadeleri kullandı: "Montella benim rakibim değil. Aynı klasmanda değiliz. Hiçbir başarısı olmayan bir teknik direktör."

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