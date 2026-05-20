Dev projeye ilk kazma vuruluyor: Bakanlıktan Trabzon’a havalimanı müjdesi

GENÇ NÜFUS, TRABZON'UN EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİ: Bakan Uraloğlu, fuar ziyaretinin ardından 'Trabzon Üniversitesi Kuruluş Etkinlikleri Programı’na katıldı. Burada konuşma yapan Uraloğlu, Trabzon’un genç nüfusuna dikkati çekerek, "Trabzon Üniversitesi ile birlikte Karadeniz Teknik ve Avrasya üniversitelerimiz bünyesinde şehrimizde yaklaşık 50 bine yakın genç, geleceğe hazırlanmaktadır. Şehrimizde ayrıca yaklaşık 3 bin akademik personel görev yaparak, bu gençleri geleceğe hazırlamaktadır. Yine ilkokuldan meslek ve teknik eğitime, imam hatip ortaokullarından genel eğitime kadar Trabzon’umuzda yaklaşık 139 bin öğrenci de öğrenim görmektedir. Toplamda yaklaşık 190 bine yakın eğitim ve öğretim alan genç bir nüfus, Trabzon’un sokaklarında, kampüslerinde, sınıflarında geleceği inşa etmektedir. Bu genç nüfus, Trabzon’un en büyük zenginliği, en güçlü itici kuvvetidir. Bu gençler yarın; bilimde, teknolojide, sanatta, sporda, girişimcilikte adlarını dünyaya duyuracak; Trabzon’u, Karadeniz’i ve Türkiye’yi daha ileriye taşıyacaklardır. Onlar sayesinde şehrimiz daha yenilikçi, üretken ve refah dolu bir geleceğe kavuşacaktır" diye konuştu.