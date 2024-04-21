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Şenol Güneş ve Sergen Yalçın... Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan açıklama: Teknik direktör itirafı!

2024-04-21 15:08:38
Şenol Güneş ve Sergen Yalçın... Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan açıklama: Teknik direktör itirafı!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Teknik direktör arayışlarına da değinen Arat, Fenerbahçe derbisi hakkında da konuştu.

#1
Foto - Şenol Güneş ve Sergen Yalçın... Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan açıklama: Teknik direktör itirafı!

Dünya Atletizm Federasyonu İcra Kurulu'nda da görevi bulunan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası için geldiği EXPO 2016 alanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Arat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: "Beşiktaş, her zaman derbilerin takımıdır. Beşiktaş'ın ne yapacağını kimse anlayamaz. Bizim takımımız iyi bir havaya giriyor Türkiye Kupası konsantrasyonuyla. Dolayısıyla o maç da aynı Beşiktaş'ın her maçta olduğu gibi hedefinin galibiyet olacağı bir maçtır."

#2
Foto - Şenol Güneş ve Sergen Yalçın... Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan açıklama: Teknik direktör itirafı!

"Futbolun her zaman iyi gitmesi lazım. Cuma akşamı oynadığımız MKE Ankaragücü maçında skordan önemlisi Muçi yerde yatarken Tayyip Talha Sanuç'un bir müdahalesi vardı. Beşiktaş o zaman takım oldu. Benim arzuladığım an o andı. O yüzden ben takımıma teşekkür ediyorum." "Her zaman böyle mücadele etmelerini bekliyorum. 80. dakikada bile pres yapan bir Beşiktaş vardı. Biz Türkiye Kupası'nda hedefimize mutlaka ulaşacağız. Bunun için her türlü motivasyona hazırız. Takımımız da hazır. Takımımız Türkiye Kupası'nı alarak kendisini Beşiktaş taraftarına affettirecek. Bunun önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Önümüzde 3 tane maç var. İnşallah Beşiktaş kupayı alır."

#3
Foto - Şenol Güneş ve Sergen Yalçın... Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan açıklama: Teknik direktör itirafı!

"Al-Musrati, Muçi, Worrall, Svensson bunlar son maçta çok iyi oynadı. Beni en mutlu eden şeylerden biri maça Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun girmesi oldu. Demir Ege Tıknaz girer girmez sahaya hakim oldu. Kalede Ersin Destanoğlu, Semih Kılıç var, Serkan Emrecan Terzi oynadı. Bizim 5-6 tane altyapıdan oyuncumuz sahada oynayabilecek durumda. Bu da Beşiktaş'ın gücünü gösteriyor. İyi takviyelerle Beşiktaş'ın iyi yere geleceğini düşünüyorum." "Antrenörle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce özellikle Fernando Santos gelmeden önce büyük bir görüşme trafiği geçirmiştim. O görüşme trafiğindeki birçok arkadaşla tekrar görüşme niyetinde değilim. İlk önce açıkçası odaklandığımız konu Serdar (Topraktepe) hocanın başarılı olması. Serdar hocanın başarısını görmek ana hedefimiz. Onu gördükten sonra karar vereceğiz."

#4
Foto - Şenol Güneş ve Sergen Yalçın... Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan açıklama: Teknik direktör itirafı!

"Acele etmeyeceğiz çünkü iyi çalışmalarımız var. Kampa gitmeden önce bütün çalışmaların hepsi bitecek. Transfer çalışmaları da aynı şekilde. İyi bir transfer komitemiz var. Bu komitemiz çok yoğun çalışıyor. Eksiklerimizi biliyoruz ayrıca gidecek oyuncuları da biliyoruz. Aşağı yukarı buna da çalışıldı. Bizim şu anki tek konsantrasyonumuz Türkiye Kupası. Beşiktaş'ta iyi şeyler olacak. Çok sıkıntılı günler geçirdik. Samimi söylememiz lazım. Biz geleli 4 ay oldu. Bu 4 ayda skor olarak, futbol olarak çok sıkıntılar yaşadık. Böyle kolay kolay kaldırabilecek bir mesele değil. Yeni yönetimin yaşadığı bir şoku düşünün. Sporcular sanırım artık bunun bilincindeler. Bunu toparlayacağımızı düşünüyorum."

#5
Foto - Şenol Güneş ve Sergen Yalçın... Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan açıklama: Teknik direktör itirafı!

"Aboubakar çalışıyor. Gerekeni yapıyor. Gelecek planlamasıyla ilgili hocalarla birlikte karar vereceğiz. Kendim de eski bir sporcu olduğum için sporcularımın hiçbirisi hakkında negatif konuşmayı doğru bulmuyorum. Ligler henüz tamamlanmadı. Benim takımımın oyuncusu. Aboubakar için zamanında bir uyarıları yaptık. Almış olduğumuz kararlar doğruydu. Aldığımız kararlardan dolayı herhangi bir pişmanlığımız yok. O doğru karar ve uyarılar birçok neticeyi beraberinde getirdi. Bugün Ghezzal'a baktığımızda kontratını değiştirdi. Son maçlarda Ghezzal çok iyi oynuyor. Takımda gerçekten liderliği aldı. Aboubakar'ın da kendine geleceğini düşünüyorum." "Sergen Yalçın hem sporcu hem de teknik direktör olarak Beşiktaş'ın kıymetlisidir. Fakat şu an Antalyaspor'un hocası olduğu için böyle bir görüşme yapmanın doğru olduğuna inanmıyorum."

#6
Foto - Şenol Güneş ve Sergen Yalçın... Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan açıklama: Teknik direktör itirafı!

"Beşiktaşlılar Sergen Yalçın'ı ve Şenol Güneş'i konuşmakta çok haklılar. Son 10 yıldaki en önemli şampiyonlukları bu iki isimle yaşamışız. Ama dediğim gibi şu anda öncelikle Serdar hoca ve ekibinin başarısıdır benim için önemli olan. Diğerleri niyettir, her türlü niyeti talebi dinleriz. Yönetim kurulumuz da bunları değerlendirip karar verir."

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