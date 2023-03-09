Şenol Güneş kelleleri birer birer alıyor.. Büyük değişim yaşanacak.. Şok gelişme!

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan ve inişli çıkışlı bir performans gösteren Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması için çalışmalar şimdiden başladı. Süper Lig’de bu sezon işler istediği gibi gitmeyen Beşiktaş, Türkiye Kupası ve Avrupa’da da yarış dışı olması sebebiyle yeni sezon için şimdiden kolları sıvadı. Teknik direktör Şenol Güneş’in talebi doğrultusunda çalışmalara ara transfer döneminden itibaren başlayan idareciler, Josef de Souza ve Emre Can Uzunhan’la yolları ayırdı. Yönetim, Güneş’in belirlediği 13 diğer futbolcu konusunda da çalışmasını tamamladı. Buna göre sezon sonunda büyük bir kabuk değişimi yaşayacak olan Kara Kartal’da yaklaşık 25 milyon Euro olan takımın maaş bütçesi büyük oranda düşecek. Ekstra olarak yeni isimler için mevcut ekipten futbolcuların gidişine izin verilip gelecek bonservislerle bütçe oluşturulacak.