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Şener Üşümezsoy işaret etmişti: Korkulan oldu, peş peşe deprem haberleri gelmeye başladı

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Şener Üşümezsoy işaret etmişti: Korkulan oldu, peş peşe deprem haberleri gelmeye başladı

Deprem konusunda tahminleri sürekli çıkan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un işaret ettiği noktada peş peşe depremler yaşanmaya başladı.

#1
Foto - Şener Üşümezsoy işaret etmişti: Korkulan oldu, peş peşe deprem haberleri gelmeye başladı

Honaz ilçesinde 3,9 ve 3,8 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. Kısa aralıklarla gerçekleşen sarsıntıların ardından bölgede 5 artçı depremin daha meydana geldiği bildirildi.

#2
Foto - Şener Üşümezsoy işaret etmişti: Korkulan oldu, peş peşe deprem haberleri gelmeye başladı

Deprem hareketliliği, Denizli ve çevresindeki fayların oluşturabileceği risklere ilişkin daha önce yapılan bilimsel değerlendirmeleri yeniden gündeme getirdi.

#3
Foto - Şener Üşümezsoy işaret etmişti: Korkulan oldu, peş peşe deprem haberleri gelmeye başladı

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, daha önce yaptığı açıklamalarda Denizli çevresindeki aktif faylara dikkat çekmiş ve Pamukkale Fayı'nın deprem üretme potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Üşümezsoy, Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, bölgedeki fay hatlarının oluşturabileceği sismik risklere değinmişti.

#4
Foto - Şener Üşümezsoy işaret etmişti: Korkulan oldu, peş peşe deprem haberleri gelmeye başladı

Üşümezsoy, Pamukkale Fayı'na ilişkin değerlendirmesinde bu fayın 6,5 ile 7 büyüklüğü arasında bir deprem üretebilecek potansiyele sahip olduğunu belirtmişti. Üşümezsoy açıklamasında, "Bu seri içinde risk taşıyan faylardan biri Pamukkale Fayı olarak görülmekte. Pamukkale Fayı'ndaki deprem 7'nin altında bir deprem potansiyeli olan bir fay, 6,5 ile 7 arasında." ifadelerini kullanmıştı.

#5
Foto - Şener Üşümezsoy işaret etmişti: Korkulan oldu, peş peşe deprem haberleri gelmeye başladı

Honaz'da art arda yaşanan depremlerin ardından söz konusu değerlendirme yeniden gündeme gelirken, uzmanlar ise tek başına kısa süreli deprem kümelenmelerinin daha büyük bir depremin kesin habercisi olarak yorumlanamayacağına dikkat çekiyor. Bölgede yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşların gelişmeleri resmi kurumlardan takip etmesi ve olası depremlere karşı hazırlıklı olması önem taşıyor.

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