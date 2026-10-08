Şener Üşümezsoy işaret etmişti: Korkulan oldu, peş peşe deprem haberleri gelmeye başladı

Üşümezsoy, Pamukkale Fayı'na ilişkin değerlendirmesinde bu fayın 6,5 ile 7 büyüklüğü arasında bir deprem üretebilecek potansiyele sahip olduğunu belirtmişti. Üşümezsoy açıklamasında, "Bu seri içinde risk taşıyan faylardan biri Pamukkale Fayı olarak görülmekte. Pamukkale Fayı'ndaki deprem 7'nin altında bir deprem potansiyeli olan bir fay, 6,5 ile 7 arasında." ifadelerini kullanmıştı.