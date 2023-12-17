2023-12-17 13:15:10 Sen ne yaptın böyle Mauro Icardi! Taraftarlar isyanda, Icardi gezmelerde! Yok artık daha neler...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in yıldızlarından olan Galatasaraylı Mauro Icardi, ertelenen maç haftasını eşi Wanda Nara'nın yanına giderek değerlendirdi. İtalya'da yayınlanan "Yıldızlarla Dans" programının canlı yayınına çıkan Icardi, eşi Wanda Nara'ya destek verdi. Eşine sürpriz yapan Arjantinli yıldız, eşi ile ilgili sözlerinden sonra Wanda Nara gözyaşlarına boğuldu. İşte o sözler ve tüm detaylar...