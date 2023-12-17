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Spor
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Sen ne yaptın böyle Mauro Icardi! Taraftarlar isyanda, Icardi gezmelerde! Yok artık daha neler...

2023-12-17 13:15:10
Sen ne yaptın böyle Mauro Icardi! Taraftarlar isyanda, Icardi gezmelerde! Yok artık daha neler...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in yıldızlarından olan Galatasaraylı Mauro Icardi, ertelenen maç haftasını eşi Wanda Nara'nın yanına giderek değerlendirdi. İtalya'da yayınlanan "Yıldızlarla Dans" programının canlı yayınına çıkan Icardi, eşi Wanda Nara'ya destek verdi. Eşine sürpriz yapan Arjantinli yıldız, eşi ile ilgili sözlerinden sonra Wanda Nara gözyaşlarına boğuldu. İşte o sözler ve tüm detaylar...

#1
Foto - Sen ne yaptın böyle Mauro Icardi! Taraftarlar isyanda, Icardi gezmelerde! Yok artık daha neler...

Trendyol Süper Lig'in yıldızlarından olan Galatasarayl Mauro Icardi, ertelenen maç haftasını eşi Wanda Nara'nın yanına giderek değerlendirdi.

#2
Foto - Sen ne yaptın böyle Mauro Icardi! Taraftarlar isyanda, Icardi gezmelerde! Yok artık daha neler...

İtalya'da yayınlanan "Yıldızlarla Dans" programının canlı yayınına çıkan Icardi, eşi Wanda Nara'ya destek verdi.

#3
Foto - Sen ne yaptın böyle Mauro Icardi! Taraftarlar isyanda, Icardi gezmelerde! Yok artık daha neler...

Eşine sürpriz yapan Arjantinli yıldız, eşi ile ilgili sözlerinden sonra Wanda Nara gözyaşlarına boğuldu. İşte o sözler ve tüm detaylar...

#4
Foto - Sen ne yaptın böyle Mauro Icardi! Taraftarlar isyanda, Icardi gezmelerde! Yok artık daha neler...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Rizespor maçında yaşanan skandal hakem saldırısının ardından 16. hafta maçları ertelenmişti.

#5
Foto - Sen ne yaptın böyle Mauro Icardi! Taraftarlar isyanda, Icardi gezmelerde! Yok artık daha neler...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi de bu fırsatı kullanarak soluğu eşi Wanda Nara'nın yanında aldı.

#6
Foto - Sen ne yaptın böyle Mauro Icardi! Taraftarlar isyanda, Icardi gezmelerde! Yok artık daha neler...

SOLUĞU İTALYA'DA ALDI

#7
Foto - Sen ne yaptın böyle Mauro Icardi! Taraftarlar isyanda, Icardi gezmelerde! Yok artık daha neler...

Mauro Icardi de maçların ertelenmesiyle birlikte hemen İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti ve eşine sürpriz yaptı.

#8
Foto - Sen ne yaptın böyle Mauro Icardi! Taraftarlar isyanda, Icardi gezmelerde! Yok artık daha neler...

Wanda Nara ve dans partneri Pasquale La Rocca'nın performansının ardından sahneye çıkan Icardi, eşi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

#9
Foto - Sen ne yaptın böyle Mauro Icardi! Taraftarlar isyanda, Icardi gezmelerde! Yok artık daha neler...

"FİKSTÜR SIKIŞIK OLDUĞU İÇİN HER ZAMAN GELEMİYORUM"

#10
Foto - Sen ne yaptın böyle Mauro Icardi! Taraftarlar isyanda, Icardi gezmelerde! Yok artık daha neler...

Galatasaray Kulübü'nden 1 gün izin aldığını söyleyen yıldız futbolcu, "Bütün bunların Wanda için çok önemli olduğunu biliyoruz. Ona sürpriz yapmaya geldik. Süper Lig'de maçların ertelenmesinin ardından böyle bir fırsatı yakaladım.

#11
Foto - Sen ne yaptın böyle Mauro Icardi! Taraftarlar isyanda, Icardi gezmelerde! Yok artık daha neler...

Kulüp, bana bir gün izin verdi. Son dönemde fikstür sıkışık olduğu için her zaman yapabildiğim bir şey değildi bu. Ancak televizyon başında bile olsa onları izliyoruz. Wanda ve Pasquale'yi her zaman destekledik." dedi.

#12
Foto - Sen ne yaptın böyle Mauro Icardi! Taraftarlar isyanda, Icardi gezmelerde! Yok artık daha neler...

Wanda Nara'nın yaptığı işlerle gündeme gelmesini istediğini belirten Icardi, "Asla dans etmem sadece futbol oynarım. Wanda'nın bu deneyimi yaşamasından memnun oldum çünkü o, medyada her zaman Mauro Icardi'nin eşi olarak biliniyordu. Bunun yerine yaptığı işlerle gündemde olmasını isterim." ifadelerini kullandı.

#13
Foto - Sen ne yaptın böyle Mauro Icardi! Taraftarlar isyanda, Icardi gezmelerde! Yok artık daha neler...

Ayrıca Wanda Nara'nın yaşadığı lösemi hastalığıyla ilgili de konuşan Icardi, "Hastalığının ortaya çıkmasından sonra ilişkimizde değişen bir şey olmadı. Bizim için en önemli şey ailedir." dedi.

#14
Foto - Sen ne yaptın böyle Mauro Icardi! Taraftarlar isyanda, Icardi gezmelerde! Yok artık daha neler...

Wanda Nara, Mauro Icardi'nin bu sözleri sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.

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