2023-12-15 15:22:11 Sen ne yaptın böyle Bakan Bey! Erdoğan küplere binecek! Yazık, vallahi yazık
Akşam gazetesi yazarı Taceddin Kutay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Aydın Doğan artığı bir grup gazeteciyle baş başa yaptığı toplantıyı eleştirdi. “Erdoğan " bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat'ın üzerine kireç atarken, iktidarın temel duruşuyla yüz seksen derece tezat arz eden böyle bir pozu hiçbir iyi niyetli yorumla kurtarmayı başaramadım” diyen Kutay, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti: