Sen ne yaptın böyle Bakan Bey! Erdoğan küplere binecek! Yazık, vallahi yazık

“Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eleştirilecek yanları elbette vardır. Eski-yeni misaller bulmak mümkün. En yakın misali arz edecek olursak merhum Nevzat Atlığ hakkında yayınladığı taziyeyi gösterebiliriz "Türk Müziği'nin eşsiz hafızası, koro şefi, ses sanatçısı ve değerli müzik araştırmacısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Müziğe olan tutkusu ve katkılarıyla hepimizin kalbinde özel bir yer edinen, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun da kurucusu olan sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." Merhum Atlığ, ses sanatçısı değil, aksine şarkı okumayla ilgili bir becerisi olmadığı umumun malumu olan bir devrimci büyük şahsiyetti. Hoca'nın kıymeti, Türk Müziği'ni AKM'nin bir parçası kılan çalışmalarında ve kurduğu koronun ehemmiyetindeydi. Türk Müziği'ni meyhane mezesi olmaktan kurtaran adamdı. Kültür Bakanı'nın Nevzat Hoca merhumu tanımıyor olması sanat çevrelerinde yadırgandı. Bu elbette bir danışman kabahati olarak tevil edilebilir bir hata olarak görülebilir. Yahut İstanbul'un Fethi'ne "İstanbul'un Türkler tarafından işgali" demesi, iyi niyetli bir okumayla dil sürçmesi olarak yorumlanabilir. Lakin Bakan Bey geçtiğimiz hafta öyle bir poz verdi ki, bunu herhangi bir başka kimsenin mesuliyeti olarak yorumlamamız ne yazık ki mümkün değil. Ersoy'un bir grup gazeteci ile verdiği poz ve resmin kamuoyuna sunuluşunda kullanılan "bir grup gazeteciyle çok özel projelerin konuşulması" haklı reaksiyonlara sebebiyet verdi.