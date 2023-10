Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın? Bunlarda hiç utanma da yok

Dünyanın çeşitli başkentlerinde insanlar protestolara başladılar bile… Öğrencilik yıllarımızdaki Vietnam gösterileri geldi bir an aklıma… “Bir, iki, üç, dört, daha fazla Vietnam; Ho Chi Minh’e bin selam!” sloganıyla anti-emperyalist yürüyüşlerimiz… Sonra da ABD askerleri ve yandaşlarının Saigon’daki Büyükelçilik binasının tepesine inip oradan kalkan helikopterle son uçak gemisine erişmek üzere trajik kaçışlarını gösteren belgesel filmler… Hoş Hollywood, Vietnam ve dünyanın dört bir yanında uğradığı ABD yenilgilerini örtbas etmek için Rambo’yu, Argo’yu, Spy Game’i ve diğer yüzlerce filmi çekti ama nafile… ABD ve İsrail’i bekleyen mukadderat değişmeyecektir… “My future is my past” (Geleceğim geçmişimdir) demiş Churchill… ABD ve İsrail’in bu insanlık dışı saldırganlıklarının, onlar adına nelere mal olacağını tahmin etmek için geçmişe bakmakta yarar var…”