Tutankhamun’un mezarında binlerce yıllık sır! Duvarın arkasında Nefertiti mi yatıyor?

DUVARLARIN ARKASINDA NE VAR? Araştırmacılar, mezar ve çevresindeki kayalık alanı farklı teknolojiler kullanarak inceledi. Çalışmalarda yer radarı, elektriksel özdirenç tomografisi ve mikrogravite ölçümleri gibi yöntemlerden yararlanıldı. Özellikle mezarın kuzey ve batı duvarlarının arkasından elde edilen bulgular dikkat çekti. Araştırmacılara göre mevcut mezarın arkasında veya devamında henüz açılmamış odalar ve koridorlar bulunması ihtimali var. Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri ise bilim insanlarının “Anomali 7” olarak adlandırdığı bölge oldu. Bu noktada çoğunlukla düşük yoğunluklu bir alanın içerisinde yaklaşık kare biçiminde daha yüksek yoğunluklu bir yapı tespit edildi. Araştırmacı George Ballard bunun eşyalarla dolu bir oda ihtimaliyle uyumlu olabileceğini değerlendiriyor. Ancak Ballard, ölçümlerin teknolojinin tespit sınırlarına yakın olduğunu da özellikle vurguluyor.