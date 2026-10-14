Tutankhamun’un mezarında binlerce yıllık sır! Duvarın arkasında Nefertiti mi yatıyor?
Antik Mısır'ın en büyük gizemlerinden biri yeniden gündemde. Tutankhamun'un 1922'de keşfedilen mezarında gerçekleştirilen yeni jeofizik araştırmalar, mezar odasının arkasında henüz keşfedilmemiş koridor ve odaların bulunabileceğine ilişkin dikkat çekici bulgular ortaya çıkardı. Araştırmacılar, gizli bölümün efsanevi Kraliçe Nefertiti'nin kayıp mezarına uzanabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ancak bilim insanları, kapalı bölümler fiziksel olarak incelenmeden kesin bir sonuca varılamayacağı konusunda uyarıyor.