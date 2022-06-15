Selden zarar gören vatandaşların yaraları sarılıyor

Evleri ve mutfakları zarar gören vatandaşların taleplerine göre de sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdiklerini de ifade eden Başkan Kaplan, “KOBEL ekiplerimiz kapı kapı dolaşarak istek ve talepleri dinliyorlar. Kayıt altına alınan talepler en kısa sürede vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Öncelik derecesine göre vatandaşlarımızın taleplerini belediye olarak karşılıyoruz. Mutfakları sel suları ile tahrip olan vatandaşlarımıza gıda ve sıcak yemek dağıtımını de yine KOBEL ekiplerimiz gerçekleştiriyor. Fen İşleri ekiplerimiz ise selin oluşturduğu kötü görüntüyü, moloz yığınlarını iş makinalarımız ve personelimiz ile ortadan kaldırmak için var güçleriyle çalışıyorlar” diye konuştu. Başkan Kaplan, sel felaketinin yaralarının hep birlikte sarılacağını belirterek “Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız. Selden zarar gören vatandaşlarımızı bizzat ziyaret ettim ve Çakırbeyli mahallemizde yaşanan sel afetinin hayatı olumsuz etkilediğini gördük. Devletimizin ve Belediyemizin yardım elini vatandaşımıza uzatıyoruz. İstekleri ve talepleri var onları giderilmesi için talimatlarımızı verdik. Yaralarımız sarılıyor. Bölgenin ihtiyacı doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek” dedi.