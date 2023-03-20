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Yaşam
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Selden sonra ortaya çıktı! Evin bahçesinden çıktı herkesi korkuttu

2023-03-20 10:08:06
Selden sonra ortaya çıktı! Evin bahçesinden çıktı herkesi korkuttu

Selin vurduğu Şanlıurfa'da herkesi korkutan bir olay yaşandı.

#1
Foto - Selden sonra ortaya çıktı! Evin bahçesinden çıktı herkesi korkuttu

Selin etkili olduğu Şanlıurfa yaralarını sarmaya çalışırken Viranşehir ilçesinde çekilen görüntü korkuya neden oldu.

#2
Foto - Selden sonra ortaya çıktı! Evin bahçesinden çıktı herkesi korkuttu

İlçeye 18 kilometre mesafede bulunan Ayaklı kırsal Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde yeraltından kaynar su çıktı. İki farklı noktada kaynayan su bir süre sonra kayboldu.

#3
Foto - Selden sonra ortaya çıktı! Evin bahçesinden çıktı herkesi korkuttu

Kürek yardımıyla kaynayan sıcak suyun çıktığı yeri kazan Ahmet Kiraz, olayın neden kaynaklandığını bilmediklerini söyledi.

#4
Foto - Selden sonra ortaya çıktı! Evin bahçesinden çıktı herkesi korkuttu

Kaynayan suyun dün geceden beri kaybolduğunu söyleyen Ahmet Kiraz, “Bu fokurdayan yer selden sonra oldu. Kaynar su benzeri bir şeyler. Viranşehir'den jandarma geldi. Zaten dün geceden beri kesildi“ dedi.

#5
Foto - Selden sonra ortaya çıktı! Evin bahçesinden çıktı herkesi korkuttu

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