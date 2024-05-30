  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür Sanat
6
Selçuklu dönemine ait! Sular çekilince tarihi saray gün yüzüne çıktı

2024-05-30 12:17:21
Selçuklu dönemine ait! Sular çekilince tarihi saray gün yüzüne çıktı

Beyşehir Gölü kıyısında yer alan sarayı Kubadabad'ın çevresindeki yapı kalıntıları suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.

#1
Foto - Selçuklu dönemine ait! Sular çekilince tarihi saray gün yüzüne çıktı

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad'ın Beyşehir Gölü kıyısında yer alan sarayı Kubadabad'ın çevresindeki yapı kalıntıları, son yıllarda suların çekilmesiyle görünür hale geldi.

#2
Foto - Selçuklu dönemine ait! Sular çekilince tarihi saray gün yüzüne çıktı

Beyşehir Gölü'nün hemen yanında ve Anamas Dağları'nın eteklerinde, Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubad'ın emriyle 1236'da inşa edilen Kubadabad Sarayı'nın kalıntılarında 1980'den bu yana kazı çalışmaları sürüyor. Müzeleri süsleyen göz kamaştırıcı nadide çini eserlerin gün yüzüne çıkarıldığı kazılarda, her sezonda yeni keşifler heyecan uyandırıyor. Kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle zaman zaman suların çekildiği gölde saraya ait bazı yapılar da su altı çalışmalarıyla tespit ediliyor.

#3
Foto - Selçuklu dönemine ait! Sular çekilince tarihi saray gün yüzüne çıktı

Kubadabad Saray Külliyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Muharrem Çeken, Selçuklu sarayının keşfinin 75'inci yılında kazının sürdüğünü söyledi. Çeken, Beyşehir Gölü'nde zaman zaman çekilmelerin olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Su, kanallar vasıtasıyla da çekilmiş. Yağış azlığı ve kuraklık da buna neden oluyor. O sebeple özellikle gölün sığ suları altında, berrak olduğu zamanlarda hava fotoğrafları da keşif imkanı sağlıyor. Fotoğraflarla yapılar tespit ettik. Su altı çalışmalarında beklentimiz yüksek. Kubadabad Sarayı'ndan kuzeye doğru, 'Mındıras Adası' dediğimiz yarımadaya doğru uzayan şerit içerisinde pek çok yapı kalıntısına rastlanıyor. Son yıllarda gölün de çekilmesiyle bunları görebiliyor hale geldik. Bunları tespit ederek tabii ki kültür tarihimize kazandırmak istiyoruz."

#4
Foto - Selçuklu dönemine ait! Sular çekilince tarihi saray gün yüzüne çıktı

Bu yıl kazı çalışmalarına haziran ayından başlayarak yıl sonuna kadar iklimin verdiği ölçüde devam edeceklerini anlatan Çeken, şöyle devam etti: "Kubadabad'ın kazı çalışmalarını, bunca yıllık sürede kazılmayan, bilinmeyen ve bazı alanların keşfi ile sürdürmek istiyoruz. Kubadabad dediğimiz yer sadece kazı yaptığımız külliyenin alanıyla sınırlı değil. Dış çevresini oluşturan adalar ve banliyösü, çevredeki yapılar, bunlar üzerine araştırmalarımız olacak. Özellikle son yıllardaki çalışmalarımızda, göl ve çevresinde yapı ve binalarla karşılaştık. Üç yıldır Kubadabad'da su altı çalışmaları yapıyoruz. Bu yıl yine su altı çalışmaları sürecek. Özellikle saray külliyesinin batı kanadında kazılmamış olan bölümlerde çalışmalar yapmayı, sarayın 'Has Ahırı' olarak nitelendirdiğimiz yapıdan 'Büyük Saray' arasında kalan bölümü ortaya çıkarmayı hedeflemekteyiz. Aynı zamanda servis binaları, mutfak gibi sunum yapılan ve başka türden yapılaşmanın olduğu binaların çevresinde kazılar yapmayı planlıyoruz."

#5
Foto - Selçuklu dönemine ait! Sular çekilince tarihi saray gün yüzüne çıktı

Çeken, kazıya Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesinin destek verdiğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülkeden büyük sürpriz! Türkiye'nin borçlarını silme kararı aldılar
Ekonomi

O ülkeden büyük sürpriz! Türkiye'nin borçlarını silme kararı aldılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye jest yaparak kredi borçlarını silme kararı aldı.
Kuzey Kore'den tansiyonu yükselten adım
Dünya

Kuzey Kore'den tansiyonu yükselten adım

Güney Kore, Kuzey Kore'nin, ülke sularına bir dizi balistik füze fırlattığını duyurdu.
Polis operasyonla ele geçirdi! Seçimin yenileneceği ilçede şok eden görüntü
Gündem

Polis operasyonla ele geçirdi! Seçimin yenileneceği ilçede şok eden görüntü

Pazar günü yerel seçimlerin yenileneceği Şanlıurfa’dan şoke eden görüntüler geldi. Hilvan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyon..
Sözleşmeli personel alınacak
Gündem

Sözleşmeli personel alınacak

Vakıflar Genel Müdürlüğünce mühendis, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, avukat, temizlik görevlisi ve şoför ol..
Artık 1 yıl hastaneye gitmek yok! Sağlıkta bir dert daha tarih oluyor
Sağlık

Artık 1 yıl hastaneye gitmek yok! Sağlıkta bir dert daha tarih oluyor

Raporlu ilaç kullananlarla ilgili yeni düzenleme geliyor. Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre aile hekimlerine arık rap..
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Gündem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 3.7 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23