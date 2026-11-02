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Ekonomi
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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaş hesabında yeni detay ortaya çıktı

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaş hesabında yeni detay ortaya çıktı

Ocak 2027 emekli maaşı zammı için enflasyon hesapları şekillenirken gözler refah payı ve seyyanen zam ihtimallerine çevrildi. Yüzde 10 ila 20 arasında refah payı, 10 bin veya 15 bin lira seyyanen zam seçenekleri gündeme gelirken, en düşük emekli maaşı için yeni senaryolar da ortaya çıktı.

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Foto - Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaş hesabında yeni detay ortaya çıktı

Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre şekillenen maaş artış hesaplarında refah payı eklenmesi ve seyyanen zam yapılması ihtimalleri masada yer alıyor. TÜİK, ekim ayı enflasyon verilerini açıklayarak emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranını netleştirecek. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında enflasyon oranı yüzde 5,57 olarak gerçekleşti. Ekim ayı için enflasyon beklentisi ise yüzde 2,20 olarak öngörülüyor.

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Foto - Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaş hesabında yeni detay ortaya çıktı

Ekim ayı enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7,89, memur ve memur emeklilerinin kümülatif zam oranı ise yüzde 5,88 olarak hesaplanıyor. En düşük emekli maaşının 25 bin 410 lira olması bekleniyor. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, en düşük emekli maaşı farklı senaryolarla 25 bin 410 liradan 25 bin 926 liraya kadar yükselebilir. Ayrıca, emekli maaşlarına ek olarak refah payı ve seyyanen zam yapılması da gündemde.

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Foto - Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaş hesabında yeni detay ortaya çıktı

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının belirlenmesinde kritik bir aşamaya girildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca emeklinin kilitlendiği ekim ayı enflasyon verilerini salı günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylelikle altı aylık zam oranının dördüncü verisi netleşmiş olacak. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemde enflasyon oranı yüzde 5,57 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oran doğrudan hak edilen zam olarak kayıtlara geçerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik yeni bir düzenleme sinyali vermesi refah payı beklentilerini artırdı. Enflasyon artışına ilave olarak yüzde 10 ile yüzde 20 arasında bir refah payının eklenmesi gündemdeki yerini koruyor.

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Foto - Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaş hesabında yeni detay ortaya çıktı

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 2,20! AA Finans'ın 21 ekonomistin katılımıyla tamamladığı Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 olarak hesaplandı. Ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında değişkenlik gösterdi. Aylık enflasyonun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi halinde, eylül ayında yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekim ayında yüzde 29,28 seviyesine gerileyeceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,64 seviyesinde gerçekleşti.

#5
Foto - Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaş hesabında yeni detay ortaya çıktı

EKİM VERİSİNE GÖRE YENİ MAAŞ SENARYOLARI! Ekonomistlerin ekim ayı beklentisi olan yüzde 2,20'lik artışın gerçekleşmesi durumunda maaşlarda şu tablo ortaya çıkacak: SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı: yüzde 7,89, Oluşacak enflasyon farkı: yüzde 0,83, Memur ve memur emeklisine yansıyacak kümülatif zam: yüzde 5,88, Halihazırda 23 bin 552 lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, ekim verilerinin beklentiler dahilinde gelmesiyle birlikte 25 bin 410 liraya denk gelecek.

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Foto - Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaş hesabında yeni detay ortaya çıktı

YIL SONU TAHMİNLERİNE GÖRE MAAŞ HESAPLARI: Altı aylık enflasyon farkına ilişkin piyasalarda farklı senaryolar konuşuluyor. Yıl sonu enflasyonunun farklı oranlarda gerçekleşmesi ihtimaline göre en düşük emekli maaşı şu şekilde hesaplanıyor: Yüzde 7,89 artış oranıyla: Yaklaşık 25.410 TL, Yüzde 8,70 artış oranıyla: Yaklaşık 25.601 TL, Yüzde 10,06 artış oranıyla: Yaklaşık 25.921 TL, Yüzde 10,08 artış oranıyla: Yaklaşık 25.926 TL, Piyasa Katılımcıları Anketine göre 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 10,8 olması bekleniyor. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, en düşük emekli maaşı yüzde 10,08 artış göstererek 25 bin 926 liraya yükselecek. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 olarak gerçekleşmesi senaryosunda ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8,70 olacak. Bu durumda en düşük emekli aylığı 2 bin 49 lira artışla 25 bin 601 liraya ulaşacak. Memur emeklisinin zam oranı yüzde 6,67'de kalırken, en düşük memur emeklisi aylığı 33 bin 631 lira seviyesine çıkacak. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,6 seviyesine ulaşması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,06'ya yükselecek ve en düşük aylık 25 bin 921 lira olarak uygulanacak.

#7
Foto - Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaş hesabında yeni detay ortaya çıktı

"REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM MASADA" Emekli maaşlarına yapılacak düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan yazarlar ile ekonomi uzmanları, ocak ayındaki enflasyon artışının haricinde ilave adımların atılabileceğini aktarıyor.

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Foto - Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaş hesabında yeni detay ortaya çıktı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında hesaplanan yüzde 10'luk enflasyon artışının üzerine 10 ila 20 puan arasında bir refah payı eklenmesi öngörülüyor. A Haber yayınlarında yer verilen kulis bilgilerinde ise emekli aylıklarına 10 bin ya da 15 bin lira tutarında seyyanen bir zam yapılması seçeneğinin de masada olduğu ifade ediliyor.

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Yorumlar

Gdhbcvbj

1/3 var. Tabiki bizden de hükümete 1/3 var.
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