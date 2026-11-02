Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaş hesabında yeni detay ortaya çıktı

YIL SONU TAHMİNLERİNE GÖRE MAAŞ HESAPLARI: Altı aylık enflasyon farkına ilişkin piyasalarda farklı senaryolar konuşuluyor. Yıl sonu enflasyonunun farklı oranlarda gerçekleşmesi ihtimaline göre en düşük emekli maaşı şu şekilde hesaplanıyor: Yüzde 7,89 artış oranıyla: Yaklaşık 25.410 TL, Yüzde 8,70 artış oranıyla: Yaklaşık 25.601 TL, Yüzde 10,06 artış oranıyla: Yaklaşık 25.921 TL, Yüzde 10,08 artış oranıyla: Yaklaşık 25.926 TL, Piyasa Katılımcıları Anketine göre 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 10,8 olması bekleniyor. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, en düşük emekli maaşı yüzde 10,08 artış göstererek 25 bin 926 liraya yükselecek. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 olarak gerçekleşmesi senaryosunda ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8,70 olacak. Bu durumda en düşük emekli aylığı 2 bin 49 lira artışla 25 bin 601 liraya ulaşacak. Memur emeklisinin zam oranı yüzde 6,67'de kalırken, en düşük memur emeklisi aylığı 33 bin 631 lira seviyesine çıkacak. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,6 seviyesine ulaşması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,06'ya yükselecek ve en düşük aylık 25 bin 921 lira olarak uygulanacak.