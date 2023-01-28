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Selçuk Bayraktar'ı kızdıran soru

2023-01-28 10:11:19
Selçuk Bayraktar'ı kızdıran soru

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sorulan bir soru sadece kendisini değil herkesi isyan ettirdi.

#1
Foto - Selçuk Bayraktar'ı kızdıran soru

Bayraktar TB2 SİHA'lar ile dünyada büyük ses getiren Baykar Teknoloji bu kez, Kızılelma gibi eşi benzeri olmayan bir insansız savaş uçağı üretiyor.

#2
Foto - Selçuk Bayraktar'ı kızdıran soru

İşte savunma sanayii alanında devrim yapan Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile ilgili çeşitli iddialar da ortaya atılıyor.

#3
Foto - Selçuk Bayraktar'ı kızdıran soru

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Beyoğlu Belediyesi'nin düzenlediği "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına kapsamında konuşmacı olarak katıldı.

#4
Foto - Selçuk Bayraktar'ı kızdıran soru

Katılımcıların ve gazetecilerin sorularına da yanıt veren Bayraktar'a gazeteci Özlem Gürces tarafından daha önce de gündeme getirilen "Cumhur ittifakının adayı siz mi olacaksınız?" diye soruldu.

#5
Foto - Selçuk Bayraktar'ı kızdıran soru

Bayraktar, bu soru üzerine şunları söyledi: "Galiba şu anda böyle bir tevatür dönüyor. İnsanoğlunun hayal gücünün sınırlarına kimse gem vurmak istemez. Elbette insanoğlu doğası gereği yaratıcı bir varlık. İşte hayalleriyle birlikte değişik fanteziler de üretebiliyor." dedi.

#6
Foto - Selçuk Bayraktar'ı kızdıran soru

Ama benim söyleyebileceklerim bunlar tevatürden ibaret. Cumhur İttifakı'nın adayı bildiğim kadarıyla çok uzun zamandır belli. Ben de siyasette değilim yani. Niye böyle… Bir taraftan bana çok kızıyorlar. Niye siyasete giriyorsun diye. Girmiyoruz ki. Atılan iftiraya cevap veriyoruz. Bir taraftan da 'illa gel' ya niye geleyim. Yani işimi yapamıyor muyum onunla alakalı bir şikayet mi var? Genelde herkes memnun."

#7
Foto - Selçuk Bayraktar'ı kızdıran soru

'Ben öyle bilirim ki yaşamak berrak bir gölde çocuklar aşkına savaşmaktır' diyor şair. Hayatıma bu mücadelenin anlam kattığını düşünüyorum. Ben hayatımı bununla anlamlandırıyorum.

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