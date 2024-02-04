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Selçuk Bayraktar’dan "Helal olsun" dedirten çıkış! Sen var ya, adamın dibisin gerçekten

2024-02-04 13:06:25
Selçuk Bayraktar’dan “Helal olsun” dedirten çıkış! Sen var ya, adamın dibisin gerçekten

Baykar Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Özdemir Bayraktar Ödülleri töreninde "Başarı nedir arkadaşlar? Başarı, 'asla olmaz, biz yapamayız' denilen yerde cesaretle, dosdoğru bir ahlakla elinden gelen azami bir gayretle yıkılmaz sanılan duvarların üzerine yürümektir arkadaşlar. Ve başarı inançtır arkadaşlar. Yol arkadaşlığıdır. Başarı ardından hoş bir sadâ ve dua bırakabilmektir. Adım adım KIZILELMA'ya devam arkadaşlar" dedi.

#1
Foto - Selçuk Bayraktar’dan "Helal olsun" dedirten çıkış! Sen var ya, adamın dibisin gerçekten

Baykar Özdemir Bayraktar Ödülleri törenindeki konuşmasını sosyal medya hesaplarından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Her işini dosdoğru bir ahlakla yapan, ülkemizi Gök Vatan’da hür ve bağımsız kılan yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sizlerle birlikte KIZILELMA'ya yürümenin gururunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Selçuk Bayraktar’dan "Helal olsun" dedirten çıkış! Sen var ya, adamın dibisin gerçekten

Bayraktar'ın ödül törenindeki "Başarı nedir?" temalı açıklaması şöyle: "Başarı nedir arkadaşlar? Başarı, 'asla olmaz, biz yapamayız' denilen yerde cesaretle, dosdoğru bir ahlakla elinden gelen azami bir gayretle yıkılmaz sanılan duvarların üzerine yürümektir arkadaşlar. Öğrenilmiş çaresizliğin yüzlerce yıllık duvarını yıkmaktır. Yıkmak için çaba sarf etmektir.  Asla doğrudan, doğruluktan, kim ne derse desin, düzen ne olursa olsun ahlaktan ayrılmadan gayret göstermektir.

#3
Foto - Selçuk Bayraktar’dan "Helal olsun" dedirten çıkış! Sen var ya, adamın dibisin gerçekten

Başarı, emektir arkadaşlar. Alın teridir, iyi niyettir, fedakârlıktır, dostluktur başarı. Aile olabilmek için gerekli sevgiyi, şefkati, vefayı gösterebilmektir başarı. Başarı sabırdır. Yılmadan usanmadan adım atmaktır. Âfâkı saran çelik zırhlı duvar olsa dahi;  Ve başarı inançtır arkadaşlar. Yol arkadaşlığıdır. Başarı ardından hoş bir sadâ ve dua bırakabilmektir. Adım adım KIZILELMA'ya devam arkadaşlar."

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