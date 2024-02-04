Selçuk Bayraktar’dan “Helal olsun” dedirten çıkış! Sen var ya, adamın dibisin gerçekten

Bayraktar'ın ödül törenindeki "Başarı nedir?" temalı açıklaması şöyle: "Başarı nedir arkadaşlar? Başarı, 'asla olmaz, biz yapamayız' denilen yerde cesaretle, dosdoğru bir ahlakla elinden gelen azami bir gayretle yıkılmaz sanılan duvarların üzerine yürümektir arkadaşlar. Öğrenilmiş çaresizliğin yüzlerce yıllık duvarını yıkmaktır. Yıkmak için çaba sarf etmektir. Asla doğrudan, doğruluktan, kim ne derse desin, düzen ne olursa olsun ahlaktan ayrılmadan gayret göstermektir.