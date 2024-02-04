2024-02-04 13:06:25 Selçuk Bayraktar’dan “Helal olsun” dedirten çıkış! Sen var ya, adamın dibisin gerçekten
Baykar Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Özdemir Bayraktar Ödülleri töreninde "Başarı nedir arkadaşlar? Başarı, 'asla olmaz, biz yapamayız' denilen yerde cesaretle, dosdoğru bir ahlakla elinden gelen azami bir gayretle yıkılmaz sanılan duvarların üzerine yürümektir arkadaşlar. Ve başarı inançtır arkadaşlar. Yol arkadaşlığıdır. Başarı ardından hoş bir sadâ ve dua bırakabilmektir. Adım adım KIZILELMA'ya devam arkadaşlar" dedi.