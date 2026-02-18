  • İSTANBUL
Dünya
16
Yeniakit Publisher
Çin bu günlere hazırlanmış! ABD'nin yapacaklarını önceden görmüşler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çin bu günlere hazırlanmış! ABD'nin yapacaklarını önceden görmüşler

ABD'nin Çin'e yönelik açtığı ekonomik savaşı görüp hazırlanan Çin, enerji alanında ezber bozdu yapılamaz denileni yaptı.

#1
Foto - Çin bu günlere hazırlanmış! ABD'nin yapacaklarını önceden görmüşler

Venezuela'ya yönelik yapılan operasyon Çin'in önemli bir tedarikçisini kaybetmesine neden oldu. İran ile de uğraşan ABD, buradan alınan petrolü de durdurmak istiyor.

#2
Foto - Çin bu günlere hazırlanmış! ABD'nin yapacaklarını önceden görmüşler

ABD, Çin'in müttefiki ve enerji tedarikçisi olan Rusya ile yakın ilişkiler kurup, Çin'den uzaklaştırmak istiyor.

#3
Foto - Çin bu günlere hazırlanmış! ABD'nin yapacaklarını önceden görmüşler

Çin, enerji dönüşümünde kritik bir dönüm noktasını geride bıraktı. Şubat 2026 itibarıyla ülkenin toplam kurulu elektrik kapasitesinin yüzde 52’si fosil yakıt dışı kaynaklardan oluşuyor. Böylece yenilenebilir ve düşük karbonlu enerji kapasitesi ilk kez kömür, doğalgaz ve diğer fosil yakıtları geride bıraktı. Fosil yakıtların payı ise yüzde 48’e geriledi.

#4
Foto - Çin bu günlere hazırlanmış! ABD'nin yapacaklarını önceden görmüşler

Bu gelişme, Çin’i kurulu güç bazında temiz enerjinin ağırlıkta olduğu ekonomiler arasına taşıdı. Ancak aynı dönemde kömür yatırımlarının hız kesmemesi, enerji güvenliği ile iklim hedefleri arasındaki gerilimi de ortaya koyuyor.

#5
Foto - Çin bu günlere hazırlanmış! ABD'nin yapacaklarını önceden görmüşler

2025 sonu itibarıyla Çin’in toplam kurulu gücü 3.890 gigavata (GW) ulaştı. Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre: Güneş enerjisi kapasitesi yüzde 35 artarak 1.200 GW’a çıktı. Rüzgâr enerjisi kapasitesi yüzde 23 artışla 640 GW’a yükseldi.

#6
Foto - Çin bu günlere hazırlanmış! ABD'nin yapacaklarını önceden görmüşler

Sadece 2025 yılında devreye alınan yeni güneş ve rüzgâr kapasitesi 430 GW’ı aşarak yıllık bazda yüzde 22 büyüme kaydetti. Şebekeye bağlı toplam rüzgâr ve güneş kapasitesi 1,84 teravata (TW) ulaştı. Bu rakam, ülkenin toplam kurulu gücünün yüzde 47,3’ünü oluşturuyor.

#7
Foto - Çin bu günlere hazırlanmış! ABD'nin yapacaklarını önceden görmüşler

Çin Elektrik Konseyi, 2026 yılı içinde yalnızca güneş enerjisinin kurulu kapasitesinin kömürü geçebileceğini öngörüyor. Yıl sonuna kadar fosil dışı kaynakların toplam kurulu güç içindeki payının yüzde 63’e ulaşması bekleniyor.

#8
Foto - Çin bu günlere hazırlanmış! ABD'nin yapacaklarını önceden görmüşler

Buna karşın kömür sektörü halen güçlü bir konumda. Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi ile Global Energy Monitor verilerine göre:

#9
Foto - Çin bu günlere hazırlanmış! ABD'nin yapacaklarını önceden görmüşler

Buna karşın kömür sektörü halen güçlü bir konumda. Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi ile Global Energy Monitor verilerine göre: 2025’te yeni veya yeniden aktive edilen kömür santrali projeleri 161 GW’a ulaştı. Aynı yıl yaklaşık 78 GW yeni kömür kapasitesi devreye alındı. Bu, son on yılın en yüksek yıllık kapasite artışı olarak kayda geçti.

#10
Foto - Çin bu günlere hazırlanmış! ABD'nin yapacaklarını önceden görmüşler

Her ne kadar kömürün toplam elektrik üretimindeki payı tarihsel olarak düşüş eğiliminde olsa da, kapasite artışlarının sürmesi sistemin yapısal olarak kömüre dayanmaya devam ettiğini gösteriyor.

#11
Foto - Çin bu günlere hazırlanmış! ABD'nin yapacaklarını önceden görmüşler

Çin’in 2021 ve 2022 yıllarında yaşadığı elektrik kesintileri ve arz sıkıntıları, politika yapıcıların enerji güvenliğini önceliklendirmesine yol açtı.

#12
Foto - Çin bu günlere hazırlanmış! ABD'nin yapacaklarını önceden görmüşler

Özellikle hidroelektrik üretimin zayıf kaldığı veya talebin hızla arttığı dönemlerde kömür, “yedek kapasite” olarak görülüyor.

#13
Foto - Çin bu günlere hazırlanmış! ABD'nin yapacaklarını önceden görmüşler

Ocak 2026 itibarıyla: Faal kömür kapasitesi 1.243 GW seviyesinde. 291 GW’lık kapasite planlama veya inşa aşamasında bulunuyor. Yeni kömür santrallerinin önemli bir kısmı sürekli baz yük üretimi yerine, talebin zirve yaptığı dönemlerde devreye girerek şebeke dengeleme amacıyla tasarlanıyor.

#14
Foto - Çin bu günlere hazırlanmış! ABD'nin yapacaklarını önceden görmüşler

Ortaya çıkan tablo, Çin’in iki yönlü bir strateji izlediğini gösteriyor: Bir yandan güneş ve rüzgâr yatırımlarında küresel ölçekte rekor büyüme, diğer yandan arz güvenliğini garanti altına almak için kömür kapasitesini yüksek tutma yaklaşımı.

#15
Foto - Çin bu günlere hazırlanmış! ABD'nin yapacaklarını önceden görmüşler

Kurulu güçte temiz enerji ilk kez çoğunluğu ele geçirmiş olsa da, Çin’in gerçek enerji dönüşümünün hızını belirleyecek unsur üretim karmasının ve fiili elektrik üretim paylarının nasıl evrileceği olacak. Haber Kaynağı: Carbon Brief

