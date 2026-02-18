Çin bu günlere hazırlanmış! ABD'nin yapacaklarını önceden görmüşler

Buna karşın kömür sektörü halen güçlü bir konumda. Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi ile Global Energy Monitor verilerine göre: 2025’te yeni veya yeniden aktive edilen kömür santrali projeleri 161 GW’a ulaştı. Aynı yıl yaklaşık 78 GW yeni kömür kapasitesi devreye alındı. Bu, son on yılın en yüksek yıllık kapasite artışı olarak kayda geçti.