  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çin bu günlere hazırlanmış! ABD'nin yapacaklarını önceden görmüşler Terör devleti İsrail'den yeni kalleşlik AJet'ten Ramazan jesti! İftar ve sahur ikramı yapılacak Siyonist kuşatmaya inat Mescid-i Aksa’da ilk teravih! Kudüs’te Müslümanların direnişi namazla şahlandı Meriç yeniden yükseldi! Edirne için bu kez ‘sarı alarm’ verildi Türkiye'den 45 adet Hürjet alan İspanya'dan beklenmedik karar! Öyle bir şey yaptılar ki herkes tepkili Bu hafta neler var neler! A101’de 18 Şubat Çarşamba günü indirim rüzgarı Ramazan ayının sembol besini: Hurma çekirdeğinin faydalarını biliyor muydunuz?
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Terör devleti İsrail'den yeni kalleşlik
AA Giriş Tarihi:

Terör devleti İsrail'den yeni kalleşlik

Kandan beslenen terör devleti İsrail Batı Yaka'da Filistinlilere ait evleri ve tesisleri yıktı.

1
#1
Foto - Terör devleti İsrail'den yeni kalleşlik

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail, buldozerlerle Cenin kentinin batısındaki Sile el-Harisiyye beldesine baskın düzenledi. İsrail güçleri çevredeki bazı evleri tahliye ettikten sonra İsrail'in Ağustos 2024'te bir aracı bombaladığı saldırıda hayatını kaybeden Rafet Duvase'ye ait evi yıktı. İsrail askerleri baskın sırasında okul öğrencilerine gerçek mermilerle ateş açtı, zırhlı araçlar eşliğinde Yamun beldesine girdi ve Yamun'dan Sile el-Harisiyye’ye giden girişleri kapattı.

#2
Foto - Terör devleti İsrail'den yeni kalleşlik

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İsrail buldozerleri işgal altındaki Doğu Kudüs’ün doğusundaki Arab el-Cehalin beldesinde, Filistinlileri zorla yerinden etme ve tarımsal faaliyetleri kısıtlama girişimleri kapsamında bir dizi tarım tesisini yıktı. Açıklamada bu ani yıkımların çiftçilere maddi kayıplar verdirdiği ve kendilerine ait bazı mülklerin de müsadere edilmesiyle eş zamanlı gerçekleştiği aktarıldı.

#3
Foto - Terör devleti İsrail'den yeni kalleşlik

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Nablus kentindeki Teavun el-Ulvi bölgesinde iki katlı bir evi yıktı. Yaklaşık 190 metrekare olan evin, "B" bölgesinde yer almasına rağmen "C" bölgesinde izinsiz inşa edildiği gerekçesiyle yıkıldığı kaydedildi. Evin sahibi Yasir es-Sabir, AA'ya yaptığı açıklamada, ailesinin "işgal mahkemesinden yıkım tebligatı aldıktan sonra üç hafta önce evi boşaltmak zorunda kaldığını" söyledi.

#4
Foto - Terör devleti İsrail'den yeni kalleşlik

Sabir, zararın 250 bin dinarı aştığını, aile bireylerinin ise alternatif bir ev kiralamak zorunda kaldığını belirtti. Sabir ayrıca, "işgal güçlerinin son iki yıl içinde aynı bölgede yaklaşık 14 meskun evi yıktığını" ifade etti. İsrail Beytüllahim kentinin Hıdır beldesindeki Ard ed-Deyr bölgesinde bulunan İyad ve Ala Ömer İsa Ebu Gulyun kardeşlere ait iki katlı ve meskun bir binayı ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle yıktı.

#5
Foto - Terör devleti İsrail'den yeni kalleşlik

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Yaka'nın Selfit kentinin batısında yer alan Karava Beni Hassan beldesinde Filistinliye ait 1 evi yıkmıştı. İsrail, işgal altındaki Batı Yaka ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor. İsrail makamları, işgal altındaki Batı Yaka'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

#6
Foto - Terör devleti İsrail'den yeni kalleşlik

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı. İşgal altındaki Batı Yaka'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idaresi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ferhat

Mahmut Abbas ne iş yapar.

Ali Dinar

Bitmez bu vijdan ahlak yoksunu siyonist ve yahudide. Bizim içimizdeki masonlarda onlara baglı ekonomide Ülkemi ve reisimizi rezil olsun diye burdada bitmiyor bu yahudi ve uşakları masonlar her yerde dünyanın her köşeyi önemli yerlere yerleşmiş bu masonları ATATÜRK gibi yasaklamıkca bitmez
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Kulislere Kılıçdaroğlu bombası düştü! Dönüş tarihini verildi, yapacağı ilk iş olay oldu
Gündem

Kulislere Kılıçdaroğlu bombası düştü! Dönüş tarihini verildi, yapacağı ilk iş olay oldu

CHP'de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ramazan Bayramı sonrası göreve geleceği, Ekrem İmamoğlu dahil yargılanan belediye başkanları..
Ünlü teknik direktörün kızı! Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı
Gündem

Ünlü teknik direktörün kızı! Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin ifad..
Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Gündem

Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, grup toplantısında kendisine destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

MEB'in Ramazan genelgesi CHP'nin borazanı Sözcü TV'nin ayarını bozdu
Gündem

MEB'in Ramazan genelgesi CHP'nin borazanı Sözcü TV'nin ayarını bozdu

CHP'nin borazanı Sözcü TV, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği Ramazan ayı genelgesinden rahatsız oldu.

Almanya ve İngiltere'den Avrupa'ya savaş uyarısı: "Rusya NATO'ya hazırlanıyor!"
Dünya

Almanya ve İngiltere'den Avrupa'ya savaş uyarısı: "Rusya NATO'ya hazırlanıyor!"

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, kaleme aldıkları ortak mektupta dünyayı sarsac..
Apartmanda büyü paniği! Karanlıkta ortaya çıktılar, yaptıkları 'pes' dedirtti
Gündem

Apartmanda büyü paniği! Karanlıkta ortaya çıktılar, yaptıkları 'pes' dedirtti

Kayseri’de bir apartmanın giriş kapısı ve koridorlarına kimliği belirsiz kişilerce dökülen madde paniğe neden oldu. Güvenlik kamerası görünt..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23