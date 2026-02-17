Terör devleti İsrail'den yeni kalleşlik

Sabir, zararın 250 bin dinarı aştığını, aile bireylerinin ise alternatif bir ev kiralamak zorunda kaldığını belirtti. Sabir ayrıca, "işgal güçlerinin son iki yıl içinde aynı bölgede yaklaşık 14 meskun evi yıktığını" ifade etti. İsrail Beytüllahim kentinin Hıdır beldesindeki Ard ed-Deyr bölgesinde bulunan İyad ve Ala Ömer İsa Ebu Gulyun kardeşlere ait iki katlı ve meskun bir binayı ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle yıktı.