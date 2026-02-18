Leopard 2 başarısız oldu! Dünyanın en iyi tankı Ukrayna'da çöktü

Rusya’nın 2022’de başlattığı işgal sonrası Ukrayna, Batı’dan hem Leopard 2 hem de Abrams tankları talep etti. Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri 100’den fazla Leopard 2 gönderirken, ABD de sınırlı sayıda Abrams teslim etti. Ancak sahadaki tablo beklendiği gibi olmadı. 1. BAKIM VE LOJİSTİK SORUNLARI Leopard 2 son derece gelişmiş bir sistem. Dijital ateş kontrol altyapısı, güçlü motoru ve karmaşık alt sistemleri özel eğitimli teknisyenler gerektiriyor. Sürekli insansız hava aracı (İHA) tehdidi altında, cephe hattına yakın bölgelerde bu bakım faaliyetlerini sürdürmek oldukça zor. Eğitim, yedek parça ve teknik destek eksiklikleri tankların etkinliğini sınırladı. 2. BİRLEŞİK SİLAH DOKTRİNİ EKSİKLİĞİ Leopard 2, NATO doktrinine göre tasarlanmış bir tank. Yani: Piyade desteği, Hava üstünlüğü, Topçu koordinasyonu, Elektronik harp unsurları, ile birlikte çalışmak üzere optimize edilmiş bir platform. Ancak Ukrayna sahasında tanklar çoğu zaman sınırlı hava desteği ve yoğun mayınlı, katmanlı savunma hatlarına karşı tek başına ilerlemek zorunda kaldı. Bu da onları tanksavar füzeleri ve üstten saldırı yapan FPV dronlara karşı savunmasız bıraktı.