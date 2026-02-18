  • İSTANBUL
Leopard 2 başarısız oldu! Dünyanın en iyi tankı Ukrayna'da çöktü
Leopard 2 başarısız oldu! Dünyanın en iyi tankı Ukrayna'da çöktü

Alman Leopard 2 ana muharebe tankı teknik olarak dünyanın en gelişmiş platformlarından biri olarak görülüyor. Ancak Ukrayna sahasında yaşanan kayıplar, tankın değil savaşın doğasının değiştiğini gösteriyor.

Foto - Leopard 2 başarısız oldu! Dünyanın en iyi tankı Ukrayna'da çöktü

Emekli asker ve savunma analisti Steve Balestrieri’ye göre Leopard 2, ateş gücü, hareket kabiliyeti ve zırh dengesi açısından hâlâ dünyanın en iyi ana muharebe tankları arasında yer alıyor. Hatta bazı çevreler, onu M1A2 SEPv3 Abrams ile eşdeğer, hatta bazı parametrelerde üstün görüyor.

Foto - Leopard 2 başarısız oldu! Dünyanın en iyi tankı Ukrayna'da çöktü

Ancak Ukrayna’daki performans tartışmaları, tankın teknik kapasitesinden çok operasyonel ve doktrinsel faktörlere odaklanıyor.

Foto - Leopard 2 başarısız oldu! Dünyanın en iyi tankı Ukrayna'da çöktü

Leopard 2, 1970’lerde Krauss-Maffei tarafından geliştirilmiş ve 1979’da hizmete girmiş üçüncü nesil bir ana muharebe tankı. En gelişmiş versiyonu olan 2A7V modeli, modüler zırh paketi, gelişmiş sensörler ve L/55A1 120 mm top ile donatılmış durumda.

Foto - Leopard 2 başarısız oldu! Dünyanın en iyi tankı Ukrayna'da çöktü

Tankın öne çıkan özellikleri: 1.500 beygir gücünde MTU dizel motor, 72 km/s azami hız, Yaklaşık 66,5 ton ağırlık, 4 km’ye kadar etkili 120 mm Rheinmetall Rh-120 yivsiz top, Programlanabilir mühimmat ve LAHAT tanksavar füzesi kabiliyeti.

Foto - Leopard 2 başarısız oldu! Dünyanın en iyi tankı Ukrayna'da çöktü

Almanya’nın İsrail’den temin ettiği Trophy aktif koruma sistemi de bazı Leopard varyantlarına entegre edilmeye başlandı. Bu sistem, tanksavar füzelerine karşı ilave bir güvenlik katmanı sunuyor.

Foto - Leopard 2 başarısız oldu! Dünyanın en iyi tankı Ukrayna'da çöktü

Rusya’nın 2022’de başlattığı işgal sonrası Ukrayna, Batı’dan hem Leopard 2 hem de Abrams tankları talep etti. Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri 100’den fazla Leopard 2 gönderirken, ABD de sınırlı sayıda Abrams teslim etti. Ancak sahadaki tablo beklendiği gibi olmadı. 1. BAKIM VE LOJİSTİK SORUNLARI Leopard 2 son derece gelişmiş bir sistem. Dijital ateş kontrol altyapısı, güçlü motoru ve karmaşık alt sistemleri özel eğitimli teknisyenler gerektiriyor. Sürekli insansız hava aracı (İHA) tehdidi altında, cephe hattına yakın bölgelerde bu bakım faaliyetlerini sürdürmek oldukça zor. Eğitim, yedek parça ve teknik destek eksiklikleri tankların etkinliğini sınırladı. 2. BİRLEŞİK SİLAH DOKTRİNİ EKSİKLİĞİ Leopard 2, NATO doktrinine göre tasarlanmış bir tank. Yani: Piyade desteği, Hava üstünlüğü, Topçu koordinasyonu, Elektronik harp unsurları, ile birlikte çalışmak üzere optimize edilmiş bir platform. Ancak Ukrayna sahasında tanklar çoğu zaman sınırlı hava desteği ve yoğun mayınlı, katmanlı savunma hatlarına karşı tek başına ilerlemek zorunda kaldı. Bu da onları tanksavar füzeleri ve üstten saldırı yapan FPV dronlara karşı savunmasız bıraktı.

Foto - Leopard 2 başarısız oldu! Dünyanın en iyi tankı Ukrayna'da çöktü

Ukrayna savaşı, modern tank konseptini yeniden tartışmaya açtı. Özellikle: Ucuz kamikaze dronlar, Üstten saldırı mühimmatları, Katmanlı savunma hatları, Yoğun mayın tarlaları. tankların klasik manevra üstünlüğünü ciddi şekilde sınırlıyor.

Foto - Leopard 2 başarısız oldu! Dünyanın en iyi tankı Ukrayna'da çöktü

Bu durum yalnızca Leopard 2 için değil, M1 Abrams ve Rus T-90 gibi diğer modern tanklar için de geçerli. Balestrieri’ye göre Leopard 2’nin “çöküşü” teknik bir yetersizlikten kaynaklanmıyor. Aksine: Uygun lojistik altyapı eksikliği, NATO standardında birleşik silah koordinasyonunun olmaması, Yoğun İHA tehdidi, Derin savunma konsepti, tankın etkinliğini düşürüyor.

Foto - Leopard 2 başarısız oldu! Dünyanın en iyi tankı Ukrayna'da çöktü

Sonuç olarak Leopard 2 hâlâ dünyanın en gelişmiş ana muharebe tanklarından biri. Ancak Ukrayna sahası, modern kara savaşında artık hiçbir platformun tek başına belirleyici olmadığını gösteriyor. Ana muharebe tankı konsepti ortadan kalkmış değil. Fakat artık tanklar, insansız sistemler, elektronik harp ve hava üstünlüğü ile entegre edilmeden savaş alanında beklenen etkiyi yaratamıyor. Haber Kaynağı: National Security Journal - Steve Balestrieri

