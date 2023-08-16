2023-08-16 16:44:27 Sel antik su kanalını ortaya çıkardı
Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Amasra'da sel antik su kanalının parçalarını ortaya çıkardı.
Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Amasra'da sel antik su kanalının parçalarını ortaya çıkardı.
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bartın’ın Amasra ilçesinde kuvvetli sağanak yağışlar sonrasında ilçe merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Horhor deresi üzerindeki antik su kanalının sütun parçaları ve zemin yapıları ortaya çıktı.
Bartın’ın 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip ilçesi Amasra’da kuvvetli sağanak yağışlar ilçe merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen horhor deresinde taşkınlara neden oldu. Kuvvetli sağanak yağışların ardından deredeki debinin artmasıyla beraber dere yatağını çevreleyen toprak zeminde aşınmalar oluştu.
Dere yatağındaki suyun çekilmesiyle beraber dere yatağındaki antik su kanalına ait sütun parçaları ve zemin yapıları yer yer gün yüzüne çıktı.
Dere yatağı hattında yaklaşık 200 metrelik antik su kanalına ait bulgular ilk kez 1990 yılı içinde Horhor Deresi üzerinde yapılan ıslah çalışmaları sırasında ortaya çıktı.
Yapılan inceleme ve araştırmalarda antik su kanalının Roma döneminde inşa edildiği tespit edildi. Antik su kanalının geçtiği 200 metrelik alan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından aynı tarihte koruma altına alındı.
Amasra’da 2023 yılının haziran ve temmuz aylarında meydana gelen taşkın ve yaka selleri sonrasında antik su kanalına ait sütunlar ve zemin yapılarının ortaya çıkmasıyla beraber alanda geniş çaplı çalışma başlatılması ve antik su kanalının turizme kazandırılması bekleniyor.
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