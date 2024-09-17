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Sekülerizmi savunanlar kına yaksın! Rezil haber, rezil!

2024-09-17 09:48:20
Sekülerizmi savunanlar kına yaksın! Rezil haber, rezil!

Bursa'nın İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde bisiklet tamircisi Ziya Z. (57) alacak verecek nedeniyle iş yerine gelen müşterisi Ümit Y. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen bisiklet tamircisi elindeki tornavidayı müşterisinin göğsüne sapladı. Yaralanan adam 150 metre yürüyerek cami bahçesindeki vatandaşlardan yardım istedi. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Foto - Sekülerizmi savunanlar kına yaksın! Rezil haber, rezil!

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi bulmak için ilçe genelinde arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları sırasında ekipler, şüpheli Ziya Z.'yi olay yerinden 10 kilometre ileride Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı'ndaki Bedre Deresi kenarında alkol içerken yakaladılar.

#2
Foto - Sekülerizmi savunanlar kına yaksın! Rezil haber, rezil!

Polise olayı anlatan Ziya Z. şunları söyledi:

#3
Foto - Sekülerizmi savunanlar kına yaksın! Rezil haber, rezil!

Bugün onu aradım bir araba muhabbeti vardı. Önceden arkadaşlığımız güzeldi. Sonra beni tekrar aradı ve bana hakaretler etti.

#4
Foto - Sekülerizmi savunanlar kına yaksın! Rezil haber, rezil!

Sonra dükkanıma geldi. Dükkana girer girmez bana kafayla vurdu. Ben de kendimi savunabilmek için ne bulduysam dürttüm.

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Yorumlar

hasan

sekülerizmle ne alakası var kavganın

Koparan

Boyle bir kişisel kendini bilmez, ayyas, dengesiz sahsiyetleri haber diye verme akit. Hapishane timarhane, pavyon, kumarha nede bu tipler cok. Topluma verdikleri bir sey yok. Yakışıksız bir haber
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