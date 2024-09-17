2024-09-17 09:48:20 Sekülerizmi savunanlar kına yaksın! Rezil haber, rezil!
Bursa'nın İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde bisiklet tamircisi Ziya Z. (57) alacak verecek nedeniyle iş yerine gelen müşterisi Ümit Y. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen bisiklet tamircisi elindeki tornavidayı müşterisinin göğsüne sapladı. Yaralanan adam 150 metre yürüyerek cami bahçesindeki vatandaşlardan yardım istedi. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.