‘Seküler yaşam’ hevesinin sonu kötü bitti! İnternette kız peşinde olanlara ibretlik ders

Şehir dışında yaz sezonu boyunca otellerde çalışan Ali K. (21) iddiaya göre, hayatında ilk defa İstanbul’a Adem K. isimli arkadaşının yanına geldi. Ali K. İstanbul’a geldiği süre içerisinde sosyal medya üzerinden Hilal S. (16) isimli şahıs ile tanışarak sohbet etmeye başladı. Bir süre devam eden sosyal medya konuşmasının ardından Hilal S., Ali K.’yı buluşmak üzere İstanbul Arnavutköy’e davet etti. Arkadaşı Adem K. ile Hicret Mahallesi su deposu mevkiine gelen Ali K. sosyal medya üzerinden konuştuğu Hilal S. ve arkadaşı Ceylan A. ile bir müddet vakit geçirdi. Kafede oturmak isteyen Ali K. ve Adem K. kızların talebi üzerine mahallede bulunan metruk bir inşaata giderek alkol içmek istediği esnada 4 kişinin saldırısına uğradı.