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‘Seküler yaşam’ hevesinin sonu kötü bitti! İnternette kız peşinde olanlara ibretlik ders

2022-10-28 11:28:29
‘Seküler yaşam’ hevesinin sonu kötü bitti! İnternette kız peşinde olanlara ibretlik ders

Şehir dışında yaz sezonu boyunca otellerde çalışan Ali K. (21) iddiaya göre, hayatında ilk defa İstanbul’a Adem K. isimli arkadaşının yanına geldi. Ali K. İstanbul’a geldiği süre içerisinde sosyal medya üzerinden Hilal S. (16) isimli şahıs ile tanışarak sohbet etmeye başladı. Bir süre devam eden sosyal medya konuşmasının ardından Hilal S., Ali K.’yı buluşmak üzere İstanbul Arnavutköy’e davet etti. Arkadaşı Adem K. ile Hicret Mahallesi su deposu mevkiine gelen Ali K. sosyal medya üzerinden konuştuğu Hilal S. ve arkadaşı Ceylan A. ile bir müddet vakit geçirdi. Kafede oturmak isteyen Ali K. ve Adem K. kızların talebi üzerine mahallede bulunan metruk bir inşaata giderek alkol içmek istediği esnada 4 kişinin saldırısına uğradı.

#1
Foto - ‘Seküler yaşam’ hevesinin sonu kötü bitti! İnternette kız peşinde olanlara ibretlik ders

KIZLARIN OYUNUNA GELEN 2 KİŞİ GASP EDİLDİ - Sosyal medyadan tanıştıkları kızlar ile metruk bir inşaatta alkol içmek isteyen 2 arkadaş hiç tanımadığı 4 kişi ile karşılaştı. Kızları olay yerinden uzaklaştıran 4 gaspçı Adem K. ve Ali K.’yi önce darp etti sonra ceplerinde bulunan telefon ve paralı aldıktan sonra Adem K.’yı bıçakla yaraladı. Şüpheli şahıslar olay yerinden kaçarken, Adem K. ve Ali K. inşaattan çıkarak taksi ile Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi’ne gitti. Hastane polisinin şüphesi üzerine yapılan araştırmada 2 kişinin gasp edildiği ortaya çıktı.

#2
Foto - ‘Seküler yaşam’ hevesinin sonu kötü bitti! İnternette kız peşinde olanlara ibretlik ders

POLİS SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TUZAĞA DÜŞÜRDÜ - Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Ekipleri olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlattı. Olayın yaşandığı alanda herhangi bir kamera görüntüsü olmaması nedeni ile şahısların tespiti konusunda zorluk çeken ekipler, dedektif gibi sosyal medya üzerinden 2 kişiyi tuzağa düşüren kızlara ulaşarak onların tekniği ile gasp çetesini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan konuşma üzerine Arnavutköy’de bulunan bir kafede olduğu tespit edilen Emre T. ve Rabia İ.’nin yapılan üst aramasında gasp sonucunda 2 kişiden alınan cep telefonları çıktı.

#3
Foto - ‘Seküler yaşam’ hevesinin sonu kötü bitti! İnternette kız peşinde olanlara ibretlik ders

POLİSE SİLAH ÇEKTİLER - Polis ekipleri yakaladığı Emre T. ve Rabia İ. ’den olaya karışan diğer şüpheliler Yunus K. , Mustafa Ç. ve Yasin K.’yı öğrendi. Şüphelilerin yerini tespit eden polisler harekete geçerek, şahıslar yürüdükleri esnada dur ihtarı yapıp yakalamak istedi. Şahıslar silah çekerek polislerden kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaşanan kovalamaca anı ve zanlıların yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı.

#4
Foto - ‘Seküler yaşam’ hevesinin sonu kötü bitti! İnternette kız peşinde olanlara ibretlik ders

Zanlıların yakalanma anında olay yerinde olan mahalle esnafı İbrahim Kılıç, “Ben burada esnafım arkadaşımla içeride otururken bir silah sesi gelmeye başladı. Birisi polise silah çekmiş biz polis olduğunu anlamadık o esnada diğeri koşarak kaçmaya başladı. Polis havaya ateş açınca hemen kendini yere attı polis kelepçe ile tutukladı. Bildiğim kadarı ile bıçaklayarak gasp etmişler polislerde burada yakalamışlar” dedi.

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