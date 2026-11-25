15 ay sonra bir ilk yaşandı Altın ve gümüş dibe vurdu!
Haftanın üçüncü gününde altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Ons altın 3 bin 484 dolarla yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesine gerilerken gram altın 5 bin 677 liraya kadar düştü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Haftanın üçüncü gününde altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Ons altın 3 bin 484 dolarla yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesine gerilerken gram altın 5 bin 677 liraya kadar düştü.
Kasım ayının başından bu yana yüzde 18'in üzerinde değer kaybeden gümüşün gram fiyatı ise 63,85 liraya kadar geriledi.Küresel piyasalarda yaşanan sert dalgalanmalar ve satış baskısı altın ile gümüş fiyatlarını yaklaşık 15 ayın en düşük seviyelerine sürükledi.
Ons altının 3 bin 484 dolar bandına inmesiyle iç piyasada gram altın 5 bin 677 liraya gerilerken, gümüş cephesinde de benzer sert kayıplar dikkat çekti.
KÜRESEL PİYASALARDA DEĞERLİ METALLERDE SERT GERİ ÇEKİLME Dolar endeksindeki hareketlilik, faiz beklentileri ve küresel piyasalardaki sıkılaşma rüzgarı güvenli liman olarak görülen altın ve gümüşte satış dalgasını tetikledi. Son 15 ayın en düşük seviyelerine inen fiyatlar piyasalarda şok etkisi yaratırken, yatırımcılar önümüzdeki dönemde atılacak adımlara ve merkez bankalarının politikalarına kilitlendi.
GRAM VE ONS FİYATLARINDA KRİTİK SEVİYELER TEST EDİLDİ Gerileyen ons altın fiyatları iç piyasada gram altını 5 bin 677 lira seviyelerine çekerken, gümüş fiyatlarında da son ayların en düşük rakamları görüldü.
Ekonomik dengelerin ve küresel finans operasyonlarının yakından izlendiği bu süreçte, piyasalardaki ani düşüşlerin tasarruf sahipleri ve ekonomi yönetimi açısından yaratacağı etkiler merakla takip ediliyor.
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