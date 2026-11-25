YUNAN ORDUSUNDA KİTLESEL İSTİFA ALARMI Yunanistan'da silahlanmaya milyarlarca avro ayrılırken ordudaki personel kaybı gündeme geldi. Militaire'in aktardığı verilere göre, Yunan Kara Kuvvetlerinde 1 Ocak–12 Kasım 2026 arasında 389 istifa, 360 emeklilik başvurusu ve bir görevden çıkarma kayda geçti. Deniz Kuvvetlerinde ise dokuz ayda 254 istifa yaşandı. DENEYİMLİ TEKNİK PERSONEL DE AYRILIYOR Militaire'de yayımlanan analizinde emekli Yunan general Tomas Haciatanasyu, personel kaybının Hava Kuvvetlerini de etkilediğini belirtti. Haciatanasyu, ordudan ayrılan teknik personel arasında Rafale savaş uçaklarının elektronik sistemleri için Fransa'da eğitim alan uzmanların da bulunduğunu aktardı.