Türkiye'ye kafa tutuyorlardı: Fareler gemiyi terk etmeye başladı!
Her fırsatta 'Türkiye bizi tehdit ediyor' yalanıyla ordusuna yeni silahlar alan Yunanistan, yüksek rütbeli askerlerden gelen toplu istifa haberleriyle büyük şok yaşıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Her fırsatta 'Türkiye bizi tehdit ediyor' yalanıyla ordusuna yeni silahlar alan Yunanistan, yüksek rütbeli askerlerden gelen toplu istifa haberleriyle büyük şok yaşıyor.
"Türkiye bizi tehdit ediyor" algısı oluşturmaya çabalayan komşunun planları suya düştü. Yunanistan katil İsrail'den aldığı silahlar için milyarlarca avro harcadı. Ülkedeki ekonomik krize rağmen silahlanmaya çabalayan Yunan ordusunda kitlesel kaçış alarmı verildiği ortaya çıktı.
YUNAN ORDUSUNDA KİTLESEL İSTİFA ALARMI Yunanistan'da silahlanmaya milyarlarca avro ayrılırken ordudaki personel kaybı gündeme geldi. Militaire'in aktardığı verilere göre, Yunan Kara Kuvvetlerinde 1 Ocak–12 Kasım 2026 arasında 389 istifa, 360 emeklilik başvurusu ve bir görevden çıkarma kayda geçti. Deniz Kuvvetlerinde ise dokuz ayda 254 istifa yaşandı. DENEYİMLİ TEKNİK PERSONEL DE AYRILIYOR Militaire'de yayımlanan analizinde emekli Yunan general Tomas Haciatanasyu, personel kaybının Hava Kuvvetlerini de etkilediğini belirtti. Haciatanasyu, ordudan ayrılan teknik personel arasında Rafale savaş uçaklarının elektronik sistemleri için Fransa'da eğitim alan uzmanların da bulunduğunu aktardı.
SİLAH ALIMLARI SÜRERKEN PERSONEL KAYBI Haciatanasyu, Yunanistan'ın İsrail'den de silah satın aldığı dönemde savunma alımlarına milyarlarca avro harcamayı sürdürdüğüne dikkat çekti. Emekli general, yeni sistemleri kullanacak ve bakımını yapacak deneyimli personelin ordudan ayrılmasını bu harcamalarla birlikte değerlendirdi.
ASKERÎ OKULLARDA KONTENJANLAR BOŞ KALDI Militaire'de yayımlanan analizde, personel sorununun askerî okullara da yansıdığı belirtildi. Analizin dayandığı Armyvoice.gr haberine göre, Kara Kuvvetleri Astsubay Okulunda Yunan öğrenciler için ayrılan 300 kontenjana karşılık 19 Kasım'daki yemin törenine 222 öğrenci katıldı. Deniz Astsubay Okulunda ise kontenjanların yalnızca yüzde 41'i doldu. Deniz Astsubay Okulu ve Deniz Harp Okulunda eğitimini bırakan öğrenciler de oldu
DENDİAS'IN 2030 PLANINA PERSONEL ELEŞTİRİSİ Emekli hava korgenerali Tomas Haciatanasyu, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın yürüttüğü "2030 Gündemi" kapsamında ordunun modernize edilmesi planlanırken deneyimli personelin nasıl elde tutulacağı sorusunun yanıtsız kaldığını savundu. Haciatanasyu, uzmanlık ve tecrübenin yıllar içinde kazanıldığını belirterek hükümetten üç kuvvetteki ayrılış ve yeni personel alımı sayılarını açıklamasını istedi.
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