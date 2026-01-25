  • İSTANBUL
Sektör kaynakları o tarihi işaret etti! Pompa başında yine
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sektör kaynakları o tarihi işaret etti! Pompa başında yine

Akaryakıt piyasasında fırtına dinmek bilmiyor; sürücüler daha bir zammın şokunu atlatamadan yeni bir fiyat artışı haberiyle sarsıldı.

Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki pompa fiyatlarına "zam yağmuru" olarak geri dönüyor.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile akaryakıt fiyatları bir kez daha güncelleniyor. Daha dün pompaya yansıyan zammın ardından yeni bir zam haberi geldi.

TABELA YİNE DEĞİŞİYOR Motorinin ardından benzine 27 Ocak 2026 Salı günü zam bekleniyor. Haberi Gazeteci Olcay Aydilek verdi. Salı günü benzine 1 lira 11 kuruş zam bekleniyor.

DÜN MOTORİNE ZAM GELDİ Son olarak 23 Ocak 2026 sabahı motorine zam gelmişti. Akaryakıt istasyonlarına giden sürücüler, 1 lira 43 kuruşluk zamla karşılaşmıştı.

SON 10 GÜNDE MOTORİNE 4 LİRANIN ÜZERİNDE ZAM GELDİ Motorine 15 Ocak'tan bugüne gelen zamlar şöyle: 15 Ocak: 1,08 TL 17 Ocak: 1,60 TL 21 Ocak: 1,00 TL 23 Ocak: 1,43 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI Benzin:54.10 TL/LT Motorin:57.34 TL/LT LPG:29.29 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI Benzin:53.92 TL/LT Motorin:57.16 TL/LT LPG:28.69 TL/LT

Yorumlar

İbrahim

Verilen zamlar çoktan eridi. Birlira verdiler, ikilira aldılar. KALKINIYORUZ Y

okur

yapistirr
