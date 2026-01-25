Sakın çöpe atıp ziyan etmeyin! Mandalinanın kabuklarını hakkında bilinmeyen gerçek

Mandalina ve Sağlığa Faydaları Mandalina, portakal kadar olmasa da önemli miktarda C vitamini sağlar. Bununla birlikte, kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin üretimini destekleyen folik asit ve provitamin A içeriği oldukça yüksektir. Mandalinadaki kriptoksantin (karoten) bileşimi de oldukça dikkat çekici. Bu bileşik, vücudumuzda A vitaminine dönüşmesinin yanı sıra antioksidan özelliğe sahip; bu nedenle kanser ve kardiyovasküler hastalıklara karşı önleyici bir etkisi olduğu düşünülüyor. Ayrıca mandalina; hesperidin, neohesperidin, nobiletin ve tangeritin gibi flavonoidler içerir. Hesperidin hakkında yapılan çalışmaların; bu maddenin anti-enflamatuar, ağrı kesici, kan yağlarını düşürücü, tansiyon dengeleyici ve idrar söktürücü etkileri olduğunu gösteriyor.