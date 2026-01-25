  • İSTANBUL
Sakın çöpe atıp ziyan etmeyin! Mandalinanın kabuklarını hakkında bilinmeyen gerçek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sakın çöpe atıp ziyan etmeyin! Mandalinanın kabuklarını hakkında bilinmeyen gerçek

Mandalinanın faydaları saymakla bitmez. A ile C vitamini, organik asitler ve flavonoidler yönünden zengin olan bu meyve hakkında az bilinen bir gerçek var.

#1
Foto - Sakın çöpe atıp ziyan etmeyin! Mandalinanın kabuklarını hakkında bilinmeyen gerçek

Mandalina, tatlı ama hafif mayhoş tadı, küçük boyutu ve kolay soyulabilen kabuğu sayesinde Türkie'de en sevilen meyvelerden biri. En çok sonbahar ve kış aylarında tüketilse de, yetiştirilen çok sayıdaki çeşidi sayesinde olgunlaşma süreci tüm yıla yayılan bir meyve.

#2
Foto - Sakın çöpe atıp ziyan etmeyin! Mandalinanın kabuklarını hakkında bilinmeyen gerçek

Mandalina; A vitamini, C vitamini, organik asitler ve flavonoidler açısından zengindir. Besin değerleri, onu bağışıklık sistemini güçlendirmek ve sindirimi düzenlemek için doğal bir müttefik haline getirir. Ancak mandalina tüketicileri arasında, meyveden alacağımız besin değerini doğrudan etkileyen ve çok yaygın olan bir alışkanlık vardır: Çoğu kişi, meyvenin göze pek hitap etmeyen ama aslında çok değerli olan kısımlarını ayıklayıp atmakta.

#3
Foto - Sakın çöpe atıp ziyan etmeyin! Mandalinanın kabuklarını hakkında bilinmeyen gerçek

Bu bağlamda beslenme uzmanı Manuel Viso, Instagram hesabında paylaştığı bir videoda, mandalina yerken rahatsızlık verdiği gerekçesiyle çıkardığımız bir bölümün besinsel açıdan ne kadar vazgeçilmez olduğu konusunda uyarıda bulundu.

#4
Foto - Sakın çöpe atıp ziyan etmeyin! Mandalinanın kabuklarını hakkında bilinmeyen gerçek

Mandalina Yerken Yaptığımız Hata Viso, mandalinanın dilimleri ile kabuğu arasında kalan ve meyveye yapışık duran o beyaz iplikçiklere, yani teknik adıyla "albedo" kısmına dikkat çekiyor. Genelde çöpe attığımız bu lifli kısım aslında mandalinanın vazgeçilmez bir parçasıdır. Beslenme uzmanı Viso'ya göre albedo, mandalinanın en sağlıklı kısmı; çünkü "flavonoidlerin ve antioksidanların en yoğun bulunduğu yer burası ve C vitamini miktarı, meyvenin iç kısmından çok daha fazla."

#5
Foto - Sakın çöpe atıp ziyan etmeyin! Mandalinanın kabuklarını hakkında bilinmeyen gerçek

Bu lif sadece mandalinada değil, aynı zamanda muzlarda da bulunuyor. Viso, muzdaki beyaz liflerin besin aktarımının yapıldığı yer olduğunu belirterek şunları söylüyor: "En yüksek miktarda antioksidan, anti-enflamatuar, vitamin; ayrıca potasyum, magnezyum ve triptofan gibi mineraller burada toplanmıştır." Bu nedenle Viso, meyvelerin bu beyaz kısımlarını ayıklamamanın ve çöpe atmak yerine yemenin önemini vurguluyor.

#6
Foto - Sakın çöpe atıp ziyan etmeyin! Mandalinanın kabuklarını hakkında bilinmeyen gerçek

Mandalina ve Sağlığa Faydaları Mandalina, portakal kadar olmasa da önemli miktarda C vitamini sağlar. Bununla birlikte, kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin üretimini destekleyen folik asit ve provitamin A içeriği oldukça yüksektir. Mandalinadaki kriptoksantin (karoten) bileşimi de oldukça dikkat çekici. Bu bileşik, vücudumuzda A vitaminine dönüşmesinin yanı sıra antioksidan özelliğe sahip; bu nedenle kanser ve kardiyovasküler hastalıklara karşı önleyici bir etkisi olduğu düşünülüyor. Ayrıca mandalina; hesperidin, neohesperidin, nobiletin ve tangeritin gibi flavonoidler içerir. Hesperidin hakkında yapılan çalışmaların; bu maddenin anti-enflamatuar, ağrı kesici, kan yağlarını düşürücü, tansiyon dengeleyici ve idrar söktürücü etkileri olduğunu gösteriyor.

