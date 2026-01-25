İBB kreşindeki taciz skandalı sonrası korkutan haber geldi! Bakan hanımdan dehşet itiraf

Çocuk etkinlik merkezi adı altında kreş hizmeti sunuyorlar ve aileler resmi bir kreş yeri olarak düşünerek çocuklarına emanet ediyor. Bu çocuklar hepimize emanet. Bir çocuğumuzun saçına zarar gelmesine dahi asla göz yumamayız. Böyle bir olay olduğunda da iddia dahi olsa, 'Her vaka bizim için fazla bir vaka' diyoruz. Her iddiayı, büyük bir titizlikle inceliyoruz. Varsa bir ihmal, derhal personelin elini geri çektiriyoruz. Fakat bakıyoruz ki, hiçbir şekilde bir denetim mekanizması olmadığı gibi izin dahi alınmamış bu merkezlerde neler yapıldığını, çocukların nasıl içeriklere maruz kaldığını dahi bilmiyoruz. Bu durumu aile kendisi fark ediyor. Keşke münferit bir olay olsaydı. Dünden bu yana maalesef farklı ihbarlar var. Biz çocuktan, aileden sorumlu bakanlık olarak mağdurun hakkını korumak adına ailemizin hakkını, hukukunu da koruyacağız."