En sağlam motorlu otomobiller belli oldu: İşte sıfır masraflı araçlar!
Bazı otomobillerin motorları uzun ömürleriyle ön plana çıkabiliyor...
Hem benzinli hem de dizel seçeneklerin yer aldığı bu motorlar; sağlam blok yapıları, zincirli zamanlama sistemleri ve yıllara meydan okuyan mühendislikleriyle öne çıkıyor
Yakıtını koyup yoluna devam etmek isteyen sürücüler için bu motorlar, otomotiv tarihinde güvenilirliğin simgesi olarak kabul ediliyor.
Özellikle bakım masraflarının düşük olması sorunsuz motorlara olan ilgiyi de artırıyor. Ototayfaresmi hesabında takipçileri için faydalı bilgiler paylaşan Mustafa Meral, sorunsuz dediği motorları şöyle sıraladı:
TOYOTA 2AR-FE
MERCEDES OM651
MERCEDES OM617
BMW M50
VOLKSWAGEN 1.9 TDİ
RENAULT 1.5 DCİ
HONDA 1.6 İ-VTEC
TOYOTA 1.6 VVTİ/ kaynak: haber7
