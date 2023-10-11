Şeker hastalığına daha etkilisi yok! Halbuki yıllarca “zararlı” diye tutturmuşlardı! Günde bir bardak tüketen hastalık riskini yüzde 28 azaltıyor

Günlük hayatta koyu çay tüketen kişilerin Tip 2 diyabet riskinin çay içmeyenlere göre ( daha düşük olduğunu açıklandı. Interesting engineering'de paylaşılan haber doğrultusunda 1923 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen incelemeler doğrultusunda katılımcıların 352'sinde prediabet görülürken 1.135'inin Sağlıklı olduğu ve indirildi. Bu kapsamda 436 kişi de Tip 2 diyabet hastasıydı. İncelemeler doğrultusunda bazıların düzenli olarak çay tükettiği görülürken diğerlerinin ise hiç çay içmemiş ya da nadiren içmiş olduğu gözlemlendi. Katılımcılara hangi tür çay tükettikleri sorulduğunda ise şaşırtan yanıtlar ortaya çıktı.