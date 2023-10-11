2023-10-11 15:25:37 Şeker hastalığına daha etkilisi yok! Halbuki yıllarca “zararlı” diye tutturmuşlardı! Günde bir bardak tüketen hastalık riskini yüzde 28 azaltıyor
Son yıllarda artış gösteren şeker hastalığına bir bardakla çözüm bulabilirsiniz. Yapılan araştırmalar doğrultusunda yüzyıllardır yaygın olarak kullanılan o bitkinin şeker hastalığını ( azalttığı açıklandı. İşte şeker hastalığının en etkili çözümü… Türkiye'de giderek yaygınlaşan diyabet hastalığı son yıllarda daha sık rastlanır olduğu. Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) tarafından diyabet prevalansı hakkında yayınlanan güncel veriler kapsamında Türkiye'de 20 ila 70 yaş aralığında yaklaşık 7 milyon diyabet hastası olduğu açıklandı. Çinliler o bitkiyi tüketelim şeker hastalığına yakalanma riskinin ( oranında azaldığını duyurdu. İşte şeker hastalığının en etkili çözümü…