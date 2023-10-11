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Şeker hastalığına daha etkilisi yok! Halbuki yıllarca “zararlı” diye tutturmuşlardı! Günde bir bardak tüketen hastalık riskini yüzde 28 azaltıyor
Sağlık
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Şeker hastalığına daha etkilisi yok! Halbuki yıllarca "zararlı" diye tutturmuşlardı! Günde bir bardak tüketen hastalık riskini yüzde 28 azaltıyor

2023-10-11 15:25:37
Şeker hastalığına daha etkilisi yok! Halbuki yıllarca “zararlı” diye tutturmuşlardı! Günde bir bardak tüketen hastalık riskini yüzde 28 azaltıyor

Son yıllarda artış gösteren şeker hastalığına bir bardakla çözüm bulabilirsiniz. Yapılan araştırmalar doğrultusunda yüzyıllardır yaygın olarak kullanılan o bitkinin şeker hastalığını ( azalttığı açıklandı. İşte şeker hastalığının en etkili çözümü… Türkiye'de giderek yaygınlaşan diyabet hastalığı son yıllarda daha sık rastlanır olduğu. Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) tarafından diyabet prevalansı hakkında yayınlanan güncel veriler kapsamında Türkiye'de 20 ila 70 yaş aralığında yaklaşık 7 milyon diyabet hastası olduğu açıklandı. Çinliler o bitkiyi tüketelim şeker hastalığına yakalanma riskinin ( oranında azaldığını duyurdu. İşte şeker hastalığının en etkili çözümü…

#1
Foto - Şeker hastalığına daha etkilisi yok! Halbuki yıllarca "zararlı" diye tutturmuşlardı! Günde bir bardak tüketen hastalık riskini yüzde 28 azaltıyor

Günlük hayatta koyu çay tüketen kişilerin Tip 2 diyabet riskinin çay içmeyenlere göre ( daha düşük olduğunu açıklandı. Interesting engineering'de paylaşılan haber doğrultusunda 1923 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen incelemeler doğrultusunda katılımcıların 352'sinde prediabet görülürken 1.135'inin Sağlıklı olduğu ve indirildi. Bu kapsamda 436 kişi de Tip 2 diyabet hastasıydı. İncelemeler doğrultusunda bazıların düzenli olarak çay tükettiği görülürken diğerlerinin ise hiç çay içmemiş ya da nadiren içmiş olduğu gözlemlendi. Katılımcılara hangi tür çay tükettikleri sorulduğunda ise şaşırtan yanıtlar ortaya çıktı.

#2
Foto - Şeker hastalığına daha etkilisi yok! Halbuki yıllarca "zararlı" diye tutturmuşlardı! Günde bir bardak tüketen hastalık riskini yüzde 28 azaltıyor

Araştırmalar doğrultusunda katılımcıların kan ve glikoz seviyeleri incelenirken çay tüketimi yapan kişilerin idrarlarındaki glikoz salınımı analiz edildi. Araştırmanın başında yer alan Tongzhi Wu, "Bulgularımız, idrarda glikoz atılımının artması, insülin direncinin iyileşmesi ve dolayısıyla kan şekerinin daha iyi kontrol edilmesi yoluyla çay içme alışkanlığının kan şekeri yönetimi üzerinde koruyucu etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Bu faydalar en çok günlük koyu çay içenler arasında belirgindi," açıklamalarında bulundu.

#3
Foto - Şeker hastalığına daha etkilisi yok! Halbuki yıllarca "zararlı" diye tutturmuşlardı! Günde bir bardak tüketen hastalık riskini yüzde 28 azaltıyor

Diyabet hastaları sağlıklı bireylere göre daha yüksek miktarda glikoz emilimi sağlıyor. Böbrekler Vücuttaki fazla glikozu idrar yoluyla atarken diyabet hastaları daha fazla vücuda emilim sağlar. Bu durum kan şekerinin yükselmesine neden olurken koyu çay tüketiminin bu sistemin düzelttiği ortaya çıktı. Araştırmalar doğrultusunda çay içmeyenlerin prediyabet ve Tip 2 diyabet riskinin koyu Çay içenlere kıyasla ile ( oranında daha yüksek olduğu sonucuna ulaşıldı.

#4
Foto - Şeker hastalığına daha etkilisi yok! Halbuki yıllarca "zararlı" diye tutturmuşlardı! Günde bir bardak tüketen hastalık riskini yüzde 28 azaltıyor

Araştırmacılar sonuçları doğrulamak ve derinlemesine incelemek için çift kör, randomize denemeler yapıyor. Bu çalışmalar ile birlikte daha en fazla sonuç elde edilmesi amaçlanıyor. Koyu çay tüketiminin insan vücudundaki diyabet riskini azalttığı ile ilgili Kesin bir sonuç yer almazken içeceğin sağlıklı yaşam tarzını destekleyen basit bir adım olduğu belirtildi. Bu araştırma, Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği (EASD) 2023 Yıllık Toplantısı'nda sunulmuştur.

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