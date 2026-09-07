Şeker hastalığı sinsi ilerliyor: Bu belirtiler varsa ihmal etmeyin! Erken teşhis büyük önem taşıyor

Kimler risk altında? Ailesinde diyabet bulunan, fazla kilosu olan, hareketsiz yaşam süren ve ileri yaş grubunda bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Geyik, risk faktörleri bulunan kişilerin herhangi bir belirti ortaya çıkmasını beklemeden düzenli sağlık kontrollerini yaptırmasının önemine dikkat çekti. Diyabet tanısının yalnızca belirtilere bakılarak konulmadığının altını çizen Geyik, tanı ve değerlendirmede çeşitli kan şekeri testlerinden yararlanıldığına dikkat çekti. HbA1c testinin yaklaşık son üç aylık dönemdeki ortalama kan şekeri düzeyi hakkında bilgi verdiğini ifade eden Geyik, "HbA1c değerinin yüzde 5,7-6,4 arasında olması prediyabet, yüzde 6,5 ve üzerinde olması ise diyabet açısından değerlendirilmesini gerektiriyor. Kesin tanının ise hekim tarafından, gerekli testler ve klinik değerlendirme birlikte ele alınarak konulması gerekiyor" diye konuştu. "Erken teşhis büyük önem taşıyor" Diyabetin erken dönemde fark edilmesinin hastalığın kontrol altına alınması açısından büyük önem taşıdığını belirten Uzm. Dr. Melek Aksu Geyik, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve gerekli durumlarda kilo kontrolünün diyabet riskinin azaltılmasına katkı sağladığını sözlerine ekledi.