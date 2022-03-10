  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
11
Şeker bombası yiyeceklerden uzak durun! Bağımlılık yapıyor, sağlığı mahvediyor

2022-03-10 14:12:50
Şeker bombası yiyeceklerden uzak durun! Bağımlılık yapıyor, sağlığı mahvediyor

Birçok kişi gıdaların ve bazı meyvelerin zararsız olduğunu düşünüp tüketirken içindeki şeker miktarına dikkat etmiyoruz. Bazı meyveler fazla miktarda şeker içerdiği için dikkatli tüketilmeli. Etiketlerini okumadan satın aldığınız bazı yiyeceklerin içinde ne kadar eklenti şeker içerdiğini görünce çok şaşıracaksınız! Hangi yiyeceklerde şeker oranı yüksek? İşte şeker bombası olduğunu bilmediğimiz 7 gıda...

#1
Foto - Diyet yaparken paketli gıdalardan kaçınmak gerekiyor. Bunun nedeni bu gıdaların çok sayıda katkı maddesi ve yüksek oranda şeker içermeleridir. Çok lezzetli ve iştah açıcı olan pek çok paketli gıdanın %80'i eklenmiş şeker içeriyor.

Diyet yaparken paketli gıdalardan kaçınmak gerekiyor. Bunun nedeni bu gıdaların çok sayıda katkı maddesi ve yüksek oranda şeker içermeleridir. Çok lezzetli ve iştah açıcı olan pek çok paketli gıdanın %80'i eklenmiş şeker içeriyor.

#2
Foto - Şeker bağımlılığının temelinde şu var: Şekerli besinler tükettiğinizde vücudunuzda normal şartlar altında belirli miktarda bulunan dopamin hormonu yükseliyor ve beyninizdeki mutluluk merkezleri uyarılıyor. Bu da daha iyi hissetmenizi sağlıyor.

Şeker bağımlılığının temelinde şu var: Şekerli besinler tükettiğinizde vücudunuzda normal şartlar altında belirli miktarda bulunan dopamin hormonu yükseliyor ve beyninizdeki mutluluk merkezleri uyarılıyor. Bu da daha iyi hissetmenizi sağlıyor.

#3
Foto - İşin kötüsü şeker içeren gıdalar beyninizin ödül ve zevk merkezlerini bu şekilde etkilediği için vücudunuzun şeker bağımlılığını giderek artırıyor. Bu durum da sürekli daha fazla şeker tüketmenize neden oluyor ve bu döngü siz durdurmaya karar verene kadar devam ediyor. Şeker bağımlılığınızdan kurtulmak ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek için şekeri hayatınızdan çıkarmak istiyorsanız muhtemelen şekerli olduğu bilinen gıdalardan uzak duruyorsunuzdur. Bol miktarda gizli şeker içeren bazı yiyeceklerin sağlıklı beslenme çabalarınızı sabote etmesine fırsat vermediğinizden emin olmanızda yarar var.

İşin kötüsü şeker içeren gıdalar beyninizin ödül ve zevk merkezlerini bu şekilde etkilediği için vücudunuzun şeker bağımlılığını giderek artırıyor. Bu durum da sürekli daha fazla şeker tüketmenize neden oluyor ve bu döngü siz durdurmaya karar verene kadar devam ediyor. Şeker bağımlılığınızdan kurtulmak ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek için şekeri hayatınızdan çıkarmak istiyorsanız muhtemelen şekerli olduğu bilinen gıdalardan uzak duruyorsunuzdur. Bol miktarda gizli şeker içeren bazı yiyeceklerin sağlıklı beslenme çabalarınızı sabote etmesine fırsat vermediğinizden emin olmanızda yarar var.

#4
Foto - İŞTE GİZLİ ŞEKER DEPOSU OLAN 7 YİYECEK: KONSERVE SEBZELER Fasulye, domates, bezelye gibi konserve gıdaların etiketlerini okuduğunuzda içerdikleri eklenmiş şeker miktarına şaşıracağınıza eminiz. Bu gıdalara şeker eklentisi yapılmasının sebebi elbette lezzetlerini artırmak.

İŞTE GİZLİ ŞEKER DEPOSU OLAN 7 YİYECEK: KONSERVE SEBZELER Fasulye, domates, bezelye gibi konserve gıdaların etiketlerini okuduğunuzda içerdikleri eklenmiş şeker miktarına şaşıracağınıza eminiz. Bu gıdalara şeker eklentisi yapılmasının sebebi elbette lezzetlerini artırmak.

#5
Foto - MEYVELİ YOĞURTLAR Yine lezzetlerini artırmak amacıyla hazır meyveli yoğurtların da neredeyse tamamına şeker ekleniyor. Bu sebeple hazır meyveli yoğurtlar almak yerine dilerseniz sade yoğurdunuzu tercihinize göre toz tarçın ve meyveyle tatlandırarak yiyebilirsiniz.

MEYVELİ YOĞURTLAR Yine lezzetlerini artırmak amacıyla hazır meyveli yoğurtların da neredeyse tamamına şeker ekleniyor. Bu sebeple hazır meyveli yoğurtlar almak yerine dilerseniz sade yoğurdunuzu tercihinize göre toz tarçın ve meyveyle tatlandırarak yiyebilirsiniz.

#6
Foto - MISIR GEVREKLERİ Birçok tahıl da gizli eklenmiş şekerle dolu. Eğer satın aldığınız gevrek tatlıysa ve görüntüsü parlaksa etiketini okuduğunuzda karşılaşacağınız şeker miktarı sizin için sürpriz olmamalı. O derece ki, sağlıklı zannedilen bazı kahvaltı gevrekleri bir dilim kekten bile daha fazla şeker içeriyor. Bu yüzden etiketini okumadan satın aldığınız mısır gevreklerinin kan şekerinizi hızla yükseltme ihtimalini göz ardı etmemelisiniz

MISIR GEVREKLERİ Birçok tahıl da gizli eklenmiş şekerle dolu. Eğer satın aldığınız gevrek tatlıysa ve görüntüsü parlaksa etiketini okuduğunuzda karşılaşacağınız şeker miktarı sizin için sürpriz olmamalı. O derece ki, sağlıklı zannedilen bazı kahvaltı gevrekleri bir dilim kekten bile daha fazla şeker içeriyor. Bu yüzden etiketini okumadan satın aldığınız mısır gevreklerinin kan şekerinizi hızla yükseltme ihtimalini göz ardı etmemelisiniz

#7
Foto - EKMEKLER Şaşırtıcı ama beyaz, tahıllı ve esmer ekmek gibi birçok ekmek türüne de şeker ekleniyor. Maalesef market raflarında gözünüze daha sağlıklı gibi görünen paketli ekmeklerin bazıları gizli şekerlerle dolu olabilir. Bu yüzden gizli şekerleri vücudunuza almak istemiyorsanız paketli ekmeklerin etiketini okuyarak şeker içermeyenleri tercih edebilir ya da ekmeğinizi güvendiğiniz bir fırından satın alabilir, hatta evde kendiniz yapabilirsiniz.

EKMEKLER Şaşırtıcı ama beyaz, tahıllı ve esmer ekmek gibi birçok ekmek türüne de şeker ekleniyor. Maalesef market raflarında gözünüze daha sağlıklı gibi görünen paketli ekmeklerin bazıları gizli şekerlerle dolu olabilir. Bu yüzden gizli şekerleri vücudunuza almak istemiyorsanız paketli ekmeklerin etiketini okuyarak şeker içermeyenleri tercih edebilir ya da ekmeğinizi güvendiğiniz bir fırından satın alabilir, hatta evde kendiniz yapabilirsiniz.

#8
Foto - SMOOTHIE'LER Sağlıklı beslenmenin adeta popüler hale gelişiyle birlikte giderek daha fazla tercih edilen bir içecek türü ortaya çıktı ki o da smoothie'ler. Elbette evde hazırladığınız smoothie'leri içine ne koyduğunuzu bildiğiniz için güvenle içebilirsiniz. Ancak dışarıda sipariş ettiğiniz smoothie'ler sandığınız kadar masum olmayabilir. Çünkü daha lezzetli olmaları için ne yazık ki birçoğuna şeker ilave ediliyor.

SMOOTHIE'LER Sağlıklı beslenmenin adeta popüler hale gelişiyle birlikte giderek daha fazla tercih edilen bir içecek türü ortaya çıktı ki o da smoothie'ler. Elbette evde hazırladığınız smoothie'leri içine ne koyduğunuzu bildiğiniz için güvenle içebilirsiniz. Ancak dışarıda sipariş ettiğiniz smoothie'ler sandığınız kadar masum olmayabilir. Çünkü daha lezzetli olmaları için ne yazık ki birçoğuna şeker ilave ediliyor.

#9
Foto - SOSLAR VE ÇEŞNİLER Yemeklerimizi, salatalarımızı ve çorbalarımızı tatlandıran sos ve çeşnilerin de birçoğu yüksek miktarda şeker içerebiliyor. Eğer bunların içinde yer alan şekeri kendinizden uzak tutmak istiyorsanız bu sos ve çeşnilerinizi de kendiniz yapma yoluna gidebilirsiniz.

SOSLAR VE ÇEŞNİLER Yemeklerimizi, salatalarımızı ve çorbalarımızı tatlandıran sos ve çeşnilerin de birçoğu yüksek miktarda şeker içerebiliyor. Eğer bunların içinde yer alan şekeri kendinizden uzak tutmak istiyorsanız bu sos ve çeşnilerinizi de kendiniz yapma yoluna gidebilirsiniz.

#10
Foto - DİYET ATIŞTIRMALIKLAR Piyasada diyet ürünü olarak sunulan ve sağlıklı beslenmeye dikkat eden tüketicilere oldukça cazip görünen sayısız besin bulunuyor. Fakat yağsız ve diyet dostu olarak pazarlanan bu besinlerin büyük bir kısmına da ne yazık ki yüksek miktarda şeker ekleniyor.

DİYET ATIŞTIRMALIKLAR Piyasada diyet ürünü olarak sunulan ve sağlıklı beslenmeye dikkat eden tüketicilere oldukça cazip görünen sayısız besin bulunuyor. Fakat yağsız ve diyet dostu olarak pazarlanan bu besinlerin büyük bir kısmına da ne yazık ki yüksek miktarda şeker ekleniyor.

Şehir karanlıktayken meyhanede eğlenen genel müdür, kapının önüne konuldu!
Ekonomi

Şehir karanlıktayken meyhanede eğlenen genel müdür, kapının önüne konuldu!

Kar yağışı sonrası günlerce elektriksiz kalan Isparta'da görevi başında olması gerekirken meyhane ve gece kulübünde eğlendiği iddia edilen C..
Türkiye'ye 8 dev gemi daha geliyor
Dünya

Türkiye'ye 8 dev gemi daha geliyor

Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz terminallerine mart boyunca çoğunluğu ABD'den olmak çok sayıda LNG kargosu gelecek.

Cüneyt Çakır için müthiş iddia!
Spor

Cüneyt Çakır için müthiş iddia!

Merkez Hakem Kurulu'nda yer alan 13 hakem önümüzdeki haftalarda maç yönetemeyecek. Açıklamaya göre, hem yaş hem de diğer kulüplerin şikayetl..
Dünyaya duyurdular! 65 kilometrelik Rus konvoyuna ne oldu?
Dünya

Dünyaya duyurdular! 65 kilometrelik Rus konvoyuna ne oldu?

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin açıkladığı istihbarat raporunda, Kiev'in kuzeybatısındaki 65 kilometrelik Rus ko..
Avrupa'nın umudu Türkiye! Rus enerjisine alternatif olacak
Gündem

Avrupa'nın umudu Türkiye! Rus enerjisine alternatif olacak

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarının paylaşımı ve nakli konusunda Türkiye karşısında yer alan Avrupa, Rusya’nın petrol ve gaz tehditle..
CHP'li Aylin Nazlıaka BAE ve S. Arabistan üzerinden partisini fena gömdü!
Siyaset

CHP'li Aylin Nazlıaka BAE ve S. Arabistan üzerinden partisini fena gömdü!

CHP Parti Meclisi Üyesi CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Türkiye’nin Meclis’te kadın temsili bakımından BAE ve Suudi Arabistan’ın b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay