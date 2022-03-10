2022-03-10 14:12:50 Şeker bombası yiyeceklerden uzak durun! Bağımlılık yapıyor, sağlığı mahvediyor
Birçok kişi gıdaların ve bazı meyvelerin zararsız olduğunu düşünüp tüketirken içindeki şeker miktarına dikkat etmiyoruz. Bazı meyveler fazla miktarda şeker içerdiği için dikkatli tüketilmeli. Etiketlerini okumadan satın aldığınız bazı yiyeceklerin içinde ne kadar eklenti şeker içerdiğini görünce çok şaşıracaksınız! Hangi yiyeceklerde şeker oranı yüksek? İşte şeker bombası olduğunu bilmediğimiz 7 gıda...