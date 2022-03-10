Şeker bombası yiyeceklerden uzak durun! Bağımlılık yapıyor, sağlığı mahvediyor

İşin kötüsü şeker içeren gıdalar beyninizin ödül ve zevk merkezlerini bu şekilde etkilediği için vücudunuzun şeker bağımlılığını giderek artırıyor. Bu durum da sürekli daha fazla şeker tüketmenize neden oluyor ve bu döngü siz durdurmaya karar verene kadar devam ediyor. Şeker bağımlılığınızdan kurtulmak ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek için şekeri hayatınızdan çıkarmak istiyorsanız muhtemelen şekerli olduğu bilinen gıdalardan uzak duruyorsunuzdur. Bol miktarda gizli şeker içeren bazı yiyeceklerin sağlıklı beslenme çabalarınızı sabote etmesine fırsat vermediğinizden emin olmanızda yarar var.