2022-10-24 16:27:59 Şehrin yüksek rakımlı zirveleri beyaza büründü
Kış mevsimi yavaş yavaş geliyor.
Kış mevsimi yavaş yavaş geliyor.
Artvin'in Arhavi ilçesinde, hafta sonu havalar soğudu.
Kaçkar Dağları’nın doruk zirvesi Marsis Tepesi’ndeki yaylalar, böylelikle yağan karla beyaza büründü.
İlçe merkezine yaklaşık 45 kilometre mesafedeki 3 bin 391 rakımlı Marsis Tepesi ve eteklerindeki 2 bin 950 rakımlı Yurt ve Sırt yaylaları ile bölgeye çok yakın mesafede bulunan Karagöl çevresi karlı görüntüsüyle dikkati çekti.
Karlı görüntü kameralara böyle yansıdı.
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