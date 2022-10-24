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Hayat-Aktüel
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Şehrin yüksek rakımlı zirveleri beyaza büründü

2022-10-24 16:27:59
Şehrin yüksek rakımlı zirveleri beyaza büründü

Kış mevsimi yavaş yavaş geliyor.

#1
Foto - Şehrin yüksek rakımlı zirveleri beyaza büründü

Artvin'in Arhavi ilçesinde, hafta sonu havalar soğudu.

#2
Foto - Şehrin yüksek rakımlı zirveleri beyaza büründü

Kaçkar Dağları’nın doruk zirvesi Marsis Tepesi’ndeki yaylalar, böylelikle yağan karla beyaza büründü.

#3
Foto - Şehrin yüksek rakımlı zirveleri beyaza büründü

İlçe merkezine yaklaşık 45 kilometre mesafedeki 3 bin 391 rakımlı Marsis Tepesi ve eteklerindeki 2 bin 950 rakımlı Yurt ve Sırt yaylaları ile bölgeye çok yakın mesafede bulunan Karagöl çevresi karlı görüntüsüyle dikkati çekti.

#4
Foto - Şehrin yüksek rakımlı zirveleri beyaza büründü

Karlı görüntü kameralara böyle yansıdı.

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