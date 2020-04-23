Şehre inen kurtlar 20 koyunu telef etti

Damadının koyunları kurbanda satmak üzere borçla aldığını anlatan Pala, "Bir sürü mal gitti. Ne ile ödeyecek bunları? Zaten zor durumdaydı. Şimdi ne yapacağız?" diye konuştu. Ali Dinç'in eşi Tuğba Dinç ise kocasının sabah koyunlara bakmak için evden çıktığını belirterek, "İki kurt varmış. Silaha davrandı ama kaçıp gittiler. Sonra hayvanları bu şekilde bulduk, 20 tane..." dedi.