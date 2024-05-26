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Yaşam
10
Şehit mezarının etrafı köstebek yuvasına döndü!

2024-05-26 10:20:06
Şehit mezarının etrafı köstebek yuvasına döndü!

İstanbul Arnavutköy'de şehit mezarlığının olduğu alan defineciler delik deşik edildi.

#1
Foto - Şehit mezarının etrafı köstebek yuvasına döndü!

Arnavutköy’de bulunan Sazlıbosna Gölü kıyısında 1315 Balkan Savaşları zamanında şehit olan bir Mehmetçiğin kabristanın çevresi definecilerin hedefi oldu. İddiaya göre mezarlık çevresinde savaş zamanından kalan altınların gömüldüğünü düşünen defineciler, burada kazı yaptı.

#2
Foto - Şehit mezarının etrafı köstebek yuvasına döndü!

Mezarlığın sadece çevresinde kazı yapmakla kalmayan şahıslar belediye tarafından restore edilerek anıta çevrilen alanın içerisinde de çukur açtı. Bölgeden geçerken şehit mezarlığını görerek dua etmek için duran vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Çukurların oluştuğu alan kameralara yansıdı.

#3
Foto - Şehit mezarının etrafı köstebek yuvasına döndü!

Şehit mezarını ziyaret ettikten sonra gördüklerini anlatan Nuh Baş, “Zaman zaman hava almak için geliyorum buraya, rahat bir nefes almak için burayı tercih ediyorum. Burada bir şehidimiz var, gelmişken şehidimize dua okuyoruz. Yetkililerin şehitliğin etrafını daha güvenli, daha biçimli, güzel bir şekilde yapacaklarını umuyoruz.

#4
Foto - Şehit mezarının etrafı köstebek yuvasına döndü!

Burada kazı yapmışlar fakat ben burada define olacağını düşünmüyorum. Burada kazı yapmanın hiçbir manası yok. Saygı olması lazım sonuçta burada bir şehit var. Burada define yok, buraları boşuna kazmayın zamanınızı da boşuna harcamayın. İnsanlar güzel bir şekilde gelsin temiz havasını alsın, pikniğini yapıp gitsin” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Şehit mezarının etrafı köstebek yuvasına döndü!

Arif Ceyhan da, “Akrabalarımla pikniğe geldik, kazı çalışmalarını gördüm baktığımda ise define için kazıldığını anladım. Buralara sık sık çocuklarla beraber gelir, dolaşırız. Mezarlığın yanı olduğu için burada bir şey var sanıyorlar halbuki boş. Buralar zaten geçmişte köylüler tarafından bilenen yerlerdir. Eğer ki burada bir şey olsaydı eskiden köylüler çıkarırdı. Buradaki mezarlık çok, eski mezarlık ama restore edildi. Bu definecilerin açtığı çukurlar hem insanlara hem doğaya zararı var, vatandaşın biri yürürken çukuru göremeyip düşebilir” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Şehit mezarının etrafı köstebek yuvasına döndü!

#7
Foto - Şehit mezarının etrafı köstebek yuvasına döndü!

#8
Foto - Şehit mezarının etrafı köstebek yuvasına döndü!

#9
Foto - Şehit mezarının etrafı köstebek yuvasına döndü!

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