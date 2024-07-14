  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
4
Şehirdeki tüm itfaiye ekiplerinin seferber olduğu fabrika yangını kontrol altında

2024-07-14 08:42:34
Şehirdeki tüm itfaiye ekiplerinin seferber olduğu fabrika yangını kontrol altında

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir kozmetik fabrikasında çıkan yangın için neredeyse şehrin bütün itfaiye ekipleri seferber oldu. 30 itfaiye aracı, 96 personel ve 15 tankerle müdahale edilen alevler, fabrikanın hemen arkasında sıfır araçların bulunduğu oto bayisine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın, 21.30 sıralarında Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi'nde bulunan kozmetik, medikal ve ambalaj fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. 1'i köpük kulesi olmak üzere 30 itfaiye aracı, 96 personel ve 15 tankerle müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için canla başla çalıştı.

#1
Foto - Şehirdeki tüm itfaiye ekiplerinin seferber olduğu fabrika yangını kontrol altında

Alevler oto bayisine sıçramasın diye mücadele edildi Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Vedat Selamet'in çalışmaları yönettiği bölgede, itfaiye ekipleri bir yandan alevleri kontrol altına almaya çalıştı, diğer yandan ise fabrikanın hemen arkasında sıfır araçların bulunduğu oto bayisine sıçramaması için mücadele etti. Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine gelerek bilgi aldı. Yangına müdahale esnasında bir itfaiye eri yaralandı Alevleri kontrol altına alabilmek için cansiperane çalışan itfaiye erlerinden 1'i yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrika kullanılamaz hale geldi.

#2
Foto - Şehirdeki tüm itfaiye ekiplerinin seferber olduğu fabrika yangını kontrol altında

“Alevleri görüp hemen olay yerine koştum” Alevleri görüp hemen bölgeye gelen Oktay isimli vatandaş, “Yoldan geçerken alevleri gördüm ve hemen aracımı durdurarak bölgeye geldim. Yaklaşık 2 saattir ekipler uğraşıyor, yangını kontrol altına aldılar. Çok şükür can kaybı yok” dedi. “Yangın çevreye herhangi bir zarar vermeden kontrol altına alınmıştır” Öte yandan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Arifiye Hanlıköy'de bulunan bir kozmetik fabrikasında çıkan yangına Sakarya Büyükşehir İtfaiye ekiplerimiz bütün araç ve personeliyle müdahale gerçekleştirmiş

#3
Foto - Şehirdeki tüm itfaiye ekiplerinin seferber olduğu fabrika yangını kontrol altında

21.30'da başlayan yangın çevreye herhangi bir zarar vermeden 23.15'te kontrol altına alınmıştır. İş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ekiplerimize hassaten teşekkür ediyorum. Allah milletimizi, memleketimizi büyük afetlerden korusun” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye doğalgazın kralını buldu! 5 milyon haneye yetecek kadar var
Gündem

Türkiye doğalgazın kralını buldu! 5 milyon haneye yetecek kadar var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi ile ilgili tüm ülkeyi heyecanlandıracak bir a..
Katar'dan sonra şimdi onlar! Türkiye'nin milyarlarca dolarına göz diktiler
Ekonomi

Katar'dan sonra şimdi onlar! Türkiye'nin milyarlarca dolarına göz diktiler

Son dönemde birçok ülke Türkiye'ye giden Rus ve diğer turistleri ülkelerine çekmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyor. Katar'dan sonra bu k..
Onlar bu parayı ödemeyecek: Tapusu olana müjde!
Aktüel

Onlar bu parayı ödemeyecek: Tapusu olana müjde!

Tüm ülkeyi sevindirecek haber geldi! Tapu sahipleri için emlak vergisinden muafiyet sağlayan önemli bir gelişme yaşandı. Müjdeli haber geldi..
Pezeşkiyan'dan Türkiye'ye çağrı! Ne diyeceği merak ediliyordu
Gündem

Pezeşkiyan'dan Türkiye'ye çağrı! Ne diyeceği merak ediliyordu

İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, önceliklerinin komşularla işbirliği yapmak olduğunu belirterek, "Ekonomik ilişkileri derinleştirmek, ..
Kaza 'geliyorum' demiş! Yönetimi CHP’de olan İzmir'de yaşanan facia anları kamerada
Gündem

Kaza 'geliyorum' demiş! Yönetimi CHP’de olan İzmir'de yaşanan facia anları kamerada

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihmali sebebiyle facia yaşandı. İzmir Konak'ta yolun karşısına geçerken elektrik akımına kapılan iki kişi ha..
O çekirdek değil resmen altın! yoğun ilgi görüyor!
Ekonomi

O çekirdek değil resmen altın! yoğun ilgi görüyor!

Türkiye'ye heyecan veren haber! Malatya İnönü Üniversitesi Teknopart’ta kayısı çekirdeğinden öyle bir şey üretildi ki beyaz eşyadan ambalaj ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23