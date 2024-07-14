Şehirdeki tüm itfaiye ekiplerinin seferber olduğu fabrika yangını kontrol altında

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir kozmetik fabrikasında çıkan yangın için neredeyse şehrin bütün itfaiye ekipleri seferber oldu. 30 itfaiye aracı, 96 personel ve 15 tankerle müdahale edilen alevler, fabrikanın hemen arkasında sıfır araçların bulunduğu oto bayisine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın, 21.30 sıralarında Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi'nde bulunan kozmetik, medikal ve ambalaj fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. 1'i köpük kulesi olmak üzere 30 itfaiye aracı, 96 personel ve 15 tankerle müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için canla başla çalıştı.