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Şehirde vatandaşlara yangın uyarısı

2021-07-30 17:14:05
Şehirde vatandaşlara yangın uyarısı

Balıkesir Valiliğince ormanlık alanlara giriş çıkışların yasaklandığı kentte görevliler, vatandaşları yangın konusunda uyardı.

#1
Foto - Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Valiliğin kararının ardından ormanlık alana yakın olan Faruk Saylam Caddesi'nde uygulama yaptı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Valiliğin kararının ardından ormanlık alana yakın olan Faruk Saylam Caddesi'nde uygulama yaptı.

#2
Foto - Vatandaşları herhangi bir duman veya yangın gördüklerinde görevlilere bildirmeleri konusunda uyaran ekipler, böyle bir durumda 112 Acil Çağrı hattının aranmasını istedi. Ekipler, vatandaşlardan ormanlık alandan uzak durmalarını da talep etti.

Vatandaşları herhangi bir duman veya yangın gördüklerinde görevlilere bildirmeleri konusunda uyaran ekipler, böyle bir durumda 112 Acil Çağrı hattının aranmasını istedi. Ekipler, vatandaşlardan ormanlık alandan uzak durmalarını da talep etti.

#3
Foto - İlçe Belediyesinin anons sistemi aracılığıyla hoparlörlerden de vatandaşlara ormanı yangını konusunda dikkatli olmaları için ikazlar yapılıyor.

İlçe Belediyesinin anons sistemi aracılığıyla hoparlörlerden de vatandaşlara ormanı yangını konusunda dikkatli olmaları için ikazlar yapılıyor.

#4
Foto - Vatandaşlardan Deniz Yeşilırmak, AA muhabirine, ormanların bulunduğu Ayvalık'ta yangın konusunda uyarıların yapılmasının önemine dikkati çekti.

Vatandaşlardan Deniz Yeşilırmak, AA muhabirine, ormanların bulunduğu Ayvalık'ta yangın konusunda uyarıların yapılmasının önemine dikkati çekti.

#5
Foto - Ebru Doğan ise Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş çıkışların yasaklanması kararını doğru bulduğunu ifade etti.

Ebru Doğan ise Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş çıkışların yasaklanması kararını doğru bulduğunu ifade etti.

#6
Foto - Özellikle ormanlık alandan geçen Doktor Fazıl Doğan Caddesi'nde ekiplerin uyarılarının yerinde bir uygulama olduğunu belirten Doğan,

Özellikle ormanlık alandan geçen Doktor Fazıl Doğan Caddesi'nde ekiplerin uyarılarının yerinde bir uygulama olduğunu belirten Doğan, "Her yer çok kuru. İnsanlar şişelerini atıyorlar. Cam yangına sebep olabilir. Bu karar çok doğru ve isabetli." dedi.

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