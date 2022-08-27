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Hayat-Aktüel
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Şehirde sağanak yağış! Zor anlar

2022-08-27 18:10:11
Şehirde sağanak yağış! Zor anlar

Eskişehir'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkili oldu.

#1
Foto - Şehirde sağanak yağış! Zor anlar

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

#2
Foto - Şehirde sağanak yağış! Zor anlar

Tıkanan rögarlar esnaf ve vatandaşlar tarafından açılmaya çalışıldı.

#3
Foto - Şehirde sağanak yağış! Zor anlar

Şirintepe, Çamlıca ve Batıkent mahallelerinde de bazı ev ve iş yerlerinin giriş kısımlarını su bastı.

#4
Foto - Şehirde sağanak yağış! Zor anlar

Çamlıca Mahallesi Panayır Sokak'ta bir minibüs, sağanak sebebiyle yolun bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kaldı.

#5
Foto - Şehirde sağanak yağış! Zor anlar

Araç, çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

#6
Foto - Şehirde sağanak yağış! Zor anlar

Yağış nedeniyle hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları da meydana geldi.

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