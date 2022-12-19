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Hayat-Aktüel
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Şehirde poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

2022-12-19 16:47:55
Şehirde poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'da hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle deniz ulaşımı yapılamıyor.

#1
Foto - Şehirde poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Poyraz dolayısıyla yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında beklerken balıkçılar da şiddetli rüzgardan denize açılamadı.

#2
Foto - Şehirde poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, 2 gündür poyrazın balıkçılara zorunlu paydos ettirdiğini, hava normale döndükten sonra balıkçıların denize çıkacağını söyledi.

#3
Foto - Şehirde poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Balıkçı Anıl Can Pehlivanoğlu da sert poyrazdan dolayı ava çıkamadıklarını belirtti.

#4
Foto - Şehirde poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Yaklaşık 2 gündür ava çıkamadıklarını aktaran Pehlivanoğlu, bu süreci ağ tamiri ve tekne bakımı ile geçirdiklerini dile getirdi.

#5
Foto - Şehirde poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte poyrazın gün boyunca etkili olması bekleniyor.

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