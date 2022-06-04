Şehirde arkeolojik kazı çalışması başladı

Ayrıca pek çok seramik ve metal malzeme ile iki iskelet bulunduğunu aktaran Seçkin, "Üstündeki süs eşyaları ve benzeri çok küçük taşınabilir objeler. Kazı yerine ulaştı. Burada çıkan objeler gerek seramik gerek metal, küçük objeler Yalova çevresindeki en önemli arkeolojik veri şu anda. Çünkü Yalova'da en son 1933 yılında kazı yapılmış. O tarihten sonra çıkan objeler kurtarma kazıları veya kaçak kazılardan ele geçen objeler şeklinde. Yalova'nın arkeolojik geçmişi bilinmiyordu. Kazıyla Yalova bölgesinin arkeolojik geçmişi katmanlaşma, kültürel tabakalaşma bunların hepsini bu kazıyla ortaya çıkarmaya başladık. Bu bölgede açıklık vardı. Kocaeli'de, İznik'te kazılar yapılıyordu ama Yalova bölgesindeki arkeolojik geçmişi hiç kimse biliyordu. Bu kazıyla onlar ortaya çıkmaya başladı." ifadelerini kullandı.