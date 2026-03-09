  • İSTANBUL
Şehir, sabaha karşı zangır zangır sallandı! Okullar tatil edildi
Giriş Tarihi:

Şehir, sabaha karşı zangır zangır sallandı! Okullar tatil edildi

Yunanistan’ın Yanya kentinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından, kent sınırlarındaki tüm okulların tedbir amaçlı kapalı olacağı bildirildi.

#1
Foto - Şehir, sabaha karşı zangır zangır sallandı! Okullar tatil edildi

Yerel basında yer alan haberlere göre, sabah 05.32'de meydana gelen deprem ve devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle belediyeye bağlı tüm okul ve anaokullarında eğitime bir gün ara verildi.

#2
Foto - Şehir, sabaha karşı zangır zangır sallandı! Okullar tatil edildi

Belediyeden yapılan açıklamada, kararın öğrenciler, öğretmenler ve okul topluluğunun güvenliği göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

#3
Foto - Şehir, sabaha karşı zangır zangır sallandı! Okullar tatil edildi

