  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
3
Şehidin mezarında yürekleri dağlayan not

2022-10-31 11:44:19
Şehidin mezarında yürekleri dağlayan not

1997 yılında Hakkari’de teröristler ile çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek’in, kabrine ailesi tarafından özel günde bırakılan nottaki Cumhuriyet detayı, okuyanları duygulandırıyor. 9 Kasım 1975 yılında Kayseri’de doğan ancak Denizli’de büyüyen Zeynep ve Kadir Kepenek’in oğulları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek, 16 Haziran 1997 yılında görev yaptığı Hakkari’nin Bağışlı-Işıklar Mevkinde arama tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma esnasında 5 silah arkadaşı ile birlikte şehit olmuştu. Şehit haberi başta Denizli olmak üzere tüm Türkiye’yi hüzne boğmuştu. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek, Denizli’ye getirilerek Asri Mezarlıkta bulunan Şehitliğe defin edilmişti. Evli olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek’in adı daha sonra Denizli’nin Pamukkale İlçesinde bir caddeye verilmişti.

#1
Foto - Şehidin mezarında yürekleri dağlayan not

Aradan geçen yıllara rağmen acılarını yüreğinde yaşayan şehit ailesi, oğullarının mezarını sık sık ziyaret etmeye devam ediyor. Şehit oğulları Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek’i 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında unutmayan ve her yıl mezarı başında oğullarını anan acılı şehit ailesi, bu yıl ise mezar taşına bıraktıkları not ile herkesi duygulandırdı. Mezarlığa şehitleri ziyarete giden vatandaşlar, şehitlere bir yandan dua ederken, bir yandan da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek’in ailesinin bıraktığı notu okuyarak, duygusal anlar yaşıyor.

#2
Foto - Şehidin mezarında yürekleri dağlayan not

Şehit babasından oğluna 29 Ekim mesajı Aradan geçen yıllara rağmen Kepenek ailesi, Şehit Eyüp Kepenek’i özel günlerde ziyaretlerini sürdürüyor. Şehit babası Kadir Kepenek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle şehit oğlunu mezarı başında ziyaret etti. Kadir Kepenek, oğlunun mezar taşına bir kağıt parçasına kendi el yazısıyla yazı yazarak not bıraktı. Nota bulunan açıklamada şu sözler yer alıyordu: “Sevgili oğlum Eyüp. Aziz şehitlerimiz, bu vatan sizin sayenizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor. Sizin hakkınız ödenmez. Hakkınızı helal ediniz. Ruhunuz şad olsun” Asri Mezarlığa giden vatandaşların çoğu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek’in mezar taşındaki babası tarafından yazılan notu görünce gözyaşlarına hakim olmadı. Birçok vatandaş, “Günün en anlamlı kutlaması olmuş” yorumlarında bulundu.

Türkiye'den yeni petrol ve doğalgaz hamlesi
Ekonomi

Türkiye'den yeni petrol ve doğalgaz hamlesi

Petrol, günümüz ekonomileri açısından oldukça önemli bir enerji girdisidir. Bunun en önemli sebeplerinden biri, petrolün Dünya toplam enerji..
Fatih Altaylı'dan Nevşin Mengü'ye tarihi ayar!
Medya

Fatih Altaylı'dan Nevşin Mengü'ye tarihi ayar!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in TOGG töreninde edilen duaya katılmasını hazmedemeyen Nevşin Mengü'ye, Habertürk yazarı Fatih Al..
TRT spikerini ele veren o detay! İşte provokasyonun ispatı
Medya

TRT spikerini ele veren o detay! İşte provokasyonun ispatı

TRT Haber spikeri Deniz Demir'in ümmeti hedef aldığı yayın dışı konuşmasına tepki yağarken, TRT yönetimi tepkilere duyarsız kalmayarak Demir..
Altın ve doları olanlar dikkat! İslam Memiş 2023'e girmeden uyardı: Ters köşe olmayın!
Ekonomi

Altın ve doları olanlar dikkat! İslam Memiş 2023'e girmeden uyardı: Ters köşe olmayın!

2023'e yaklaştığımız şu günlerdi altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten çok önemli uyarılar geliyor. Altın yatırımı yapanların yakı..
Temel Karamollaoğlu laikçiler gibi konuşup dindarları hedef aldı
Siyaset

Temel Karamollaoğlu laikçiler gibi konuşup dindarları hedef aldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kemalistlerin kullandığı ifadelerle dindar kesimi hedef aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri gündemden düşmüyor! 'Vatan sevgisi lazım' dedi o da AK Parti'de çıktı
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri gündemden düşmüyor! 'Vatan sevgisi lazım' dedi o da AK Parti'de çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce yerli otomobille ilgili yaptığı, "Yerli otomobil yapmak için vatan sevgisi lazım." sözl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23