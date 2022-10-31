Şehidin mezarında yürekleri dağlayan not

1997 yılında Hakkari’de teröristler ile çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek’in, kabrine ailesi tarafından özel günde bırakılan nottaki Cumhuriyet detayı, okuyanları duygulandırıyor. 9 Kasım 1975 yılında Kayseri’de doğan ancak Denizli’de büyüyen Zeynep ve Kadir Kepenek’in oğulları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek, 16 Haziran 1997 yılında görev yaptığı Hakkari’nin Bağışlı-Işıklar Mevkinde arama tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma esnasında 5 silah arkadaşı ile birlikte şehit olmuştu. Şehit haberi başta Denizli olmak üzere tüm Türkiye’yi hüzne boğmuştu. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek, Denizli’ye getirilerek Asri Mezarlıkta bulunan Şehitliğe defin edilmişti. Evli olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek’in adı daha sonra Denizli’nin Pamukkale İlçesinde bir caddeye verilmişti.